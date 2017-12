Ce spune Chirilă după ce a fost acuzat că a favorizat-o pe Meriam Jane la Vocea României şi despre teoria că producătorii fac totul ca el să nu câştige a patra oară

Meriam Jane l-a făcut să plângă pe Tudor Chirilă în timpul interpretării piesei „Stay With Me“, din repertoriul artistei Lorraine Ellison prezentată în varianta Janis Joplin. Concurenta a reuşit să impresioneze şi publicul telespectator, care a trimis-o în finala „Vocea României“.

Aşa cum era de aşteptat, au apărut şi comentarii negative privind eliminarea lui Ştefan Ştiucă, mai ales că el a fost mereu votat de public, în timp ce Tudor Chirilă a salvat-o întotdeauna pe Meriam Jane.

Într-un live pe Facebook, artistul a ţinut să răspundă criticilor şi să elimine orice suspiciune că ar fi favorizat-o pe Meriam Jane în detrimentul lui Ştefan Ştiucă. Chirilă a precizat că această teorie a conspiraţiei care apare în fiecare sezon „Vocea României“ îl jigneşte şi consideră că în cei patru ani de când face parte din juriul show-ului a demonstrat care este scopul lui.



„Ştiu că aseară foarte multă lume a fost dezamăgită de ieşirea din concurs a lui Ştefan, chiar şi eu am fost dezamăgit. Totuşi vreau să punctez un lucru care nu-mi place şi care oarecum mă jigneşte, această eternă teorie a conspiraţiei care. Eu am datoria să explic încă o dată. Cei care mă cunosc bine, şi am pretenţia că publicul meu mă cunoaşte destul de bine, ştiu că n-aş face niciodată parte dintr-un show aranjat. În al doilea rând, ca antrenor cred că am demonstrat în cei patru ani că sunt preocupat de momente frumoase şi de momente care să ridice calitatea acestui show“, a declarat Tudor Chirilă.

În ceea ce priveşte alegerea piesei lui Ştefan, care a cântat celebra „Yesterday“ de la The Beatles, Chirilă a punctat: „Este unul dintre cele mai mari hit-uri ale lumii. Ambii am fost de acord că poate fi un moment extraordinar. A fost un moment bun, dar, din punctul meu de vedere, adevăratul moment al serii, care a fost epic, a fost momentul lui Jane. Chiar dacă ea a avut o piesă mai necunoscută.“

Reiterând ideea că îl jigneşte ideea că ar putea favoriza vreun concurent, Chirilă a mai spus şi că este cel mai puţin avantajat în finala „Vocea României“ cu Meriam Jane alături, având în vedere că este originară din Nigeria.

„Mă jigneşte cumva, uşor, pot trece peste asta, ideea că aş putea favoriza pe cineva. Mai mult, în finală cu Jane sunt cel mai puţin favorit, pentru că ştim foarte bine că există o mare parte de public care nu trece peste un naţionalism pe care eu nu-l înţeleg sau peste ideea că concurentul care câştigă «Vocea României» ar trebui să fie român, deşi regulamentul permite oricui să participe. Eu cred că vocea ar trebui să conteze şi cred că aseară a contat vocea şi momentul. Şi cred că Jane a avut momentul serii. (...) Şi pentru mine ar fi fost mult mai uşor cu Ştefan. Asta mă face să mă amuz. Cum aş fi putut să-mi sabotez singur posibilitatea de a avea o poziţie mai bună pentru trofeu împingând-o înainte pe Jane, ştiind că ea are un handicap în faţa celorlalţi concurenţi?“, a comentat Chirilă.

De asemenea, solistul Vama a răspuns şi celor care întreţin o altă teorie: producătorii show-ului fac tot posibilul pentru ca Tudor Chirilă să nu câştige a patra oară la rând „Vocea României“. Artistul a dat asigurări că dacă aşa ar sta lucrurile ar fi primul care ar ieşi în faţă să condamne acest aranjament. „Cred că toată această teorie a conspiraţiei este inutilă. Sigur că am auzit şi că producţia face tot posibilul ca eu să nu câştig a patra oară. Aţi putea să contraziceţi producţia votând în continuare echipa Tudor. Dacă echipa de producţie ar face ceva ca eu să pierd acest concurs, cred că aş fi primul să vorbesc despre asta. Şi cei care mă cunosc ştiu că nu poate nimeni să-mi pună pumnul în gură. Eu am fost educat că trebuie să spun întotdeauna ce gândesc. «Speak up your mind» este unul dintre sloganurile mele, chiar dacă asta nu mi-a adus întotdeauna avantaje. Eu sunt un om destul de corect şi mă deranjează foarte tare când mi se pune la îndoială corectitudinea, dar în acelaşi timp nu pot să trec peste faptul că fiecare este liber să gândească ce vrea, cum vrea şi când vrea“, a încheiat Chirilă.

În premieră, în finala „Vocea României“ de vinere viitoare, 15 decembrie, vor lupta patru fete: Andrada Creţu, din echipa lui Adi Despot, Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirilă, Ana Munteanu, antrenată de Smiley, şi Zsuzsana Cerveni, de la Loredana.

Meriam Jane, Ana Munteanu, Zsuzsana Cerveri şi Andrada Creţu sunt finalistele sezonul 7 „Vocea României“ FOTO Pro TV