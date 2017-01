Ce pregătesc televiziunile în 2017: care sunt noutăţile propuse de Pro TV, Antena 1 şi Kanal D FOTO

Lupta pentru supremaţie în lumea televiziunilor româneşti începe de la începutul anului. Fiecare televiziune de top anunţă noi producţii cu care speră să impresioneze şi să capteze atenţia publicului telespectator. Aşa se face că Pro TV a anunţat încă din 2016 că în primăvara noului an urmează să difuzeze un nou sezon „MasterChef“, dar care o să aibă o altă componenţă a juriului. La masa juriului se vor afla Samuel Le Torriellec, Răzvan Exarhu şi Liviu Popescu, postul Pro TV precizând că această schimbare le va oferi atât concurenţilor, cât şi telespectatorilor o imagine de ansamblu asupra domeniului culinar.

Reinventarea „MasterChef“

„«MasterChef» a ajuns la următorul nivel: pune accent pe tehnică, pe sfaturi indispensabile, pe pasiune, pe respect, pe business. Se va vedea o evoluţie foarte interesantă a concurenţilor, care merită urmărită, iar expertiza fiecăruia dintre noi, cei din juriu, întregeşte acest cerc pentru a le oferi atât concurenţilor, cât şi telespectatorilor un show complet şi complex“, a declarat Samuel Le Torriellec într-un interviu pentru „Adevărul“.

Răzvan Exarhu, Samuel Le Torriellec şi Liviu Popescu compun noul juriul „MasterChef“ FOTO Pro TV

„Vocea României Junior“ debutează la Pro TV

O altă emisiune de seamă care urmează să îşi facă debutul pe micile ecrane este „Vocea României Junior“, emisiune dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, Pro TV alcătuind un careu de vedete din propria ogradă pentru a deveni prezentatori şi membri ai juriului. Comedia şi magia vor fi la cârma primului sezon „Vocea României Junior“, întrucât Mihai Bobonete şi Robert Tudor vor face echipă pentru a prezenta show-ul. În timp ce scaunele antrenorilor vor fi ocupate de cântăreţii Inna, Andra şi Marius Moga.

Inna, o prezenţă nouă în rândul emisiunilor de gen, spune că participarea într-un astfel de proiect a fost o dorinţă mai veche, acum fiind momentul oportun pentru a face acest pas. „Îmi doream de foarte mult timp, au fost propuneri, însă timpul nu mi-a permis. De dată această, am reuşit să îmi pun în program atât concertele, cât şi proiectul «Vocea României Junior» şi sunt foarte entuziasmată! Iubesc copiii, abia aştept să lucrez cu ei şi să ne bucurăm împreună de experienţa «Vocea României Junior»“, a declarat ea pentru „Adevărul“.

„Românii au talent“ revine în prim-plan

Tot în 2017 urmează să debuteze la Pro TV şi sezon şapte al show-ului „Românii au talent“, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu călătorind pe timp de vară în toată ţara pentru a-i descoperi pe cei mai talentanţi români. De altfel, în timpul preselecţiilor de la Cluj-Napoca s-au ales doi semifinalişti. „Deja, la Cluj, am avut cu toţii revelaţia unui moment care, din punctul nostru de vedere, poate candida la premiul de originalitate. Asta înseamnă că ne-a emoţionat ceva ce nu am mai văzut“, spune Mihaela Rădulescu. „În continuare căutăm cu toţii neaşteptatul, acel moment care ne lasă cu gura căscată. Doi dintre noi l-au identificat deja, dacă e să mă iau după butoanele aurii oferite. Eu caut în permanenţă talentul care să mă uimească“, a declarat şi Andi Moisescu.

„Să contaţi pe faptul că în fiecare ediţie veţi găsi câte ceva care să vă uimească şi să vă ţină în faţa televizoarelor, pentru că doar dumneavoastră aţi stabilit că aceasta este emisiunea numărul 1 în România!“, a spus Florin Călinescu.

Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu caută noi români talentaţi FOTO Pro TV

Dan Capatos şi Anisia Gafton fac echipă la „Xtra Night Show“

Antena 1 începe 2017 în forţă. După sezoane în care s-au jucat cu focul şi s-au distrat periculos, Dan Capatos şi echipa sa se reinventează şi le dau întâlnire telespectatorilor în fiecare seară, de luni până joi, de la 22:30, în emisiunea „Xtra Night Show“, fostul „Un Show Păcătos“, într-un decor cu totul şi cu totul nou. Ca o noutate, Anisia Gafton, una dintre puţinele femei din domeniul stand-up comedy şi câştigătoarea premiului de originalitate din sezonul şase „Românii au talent“, se alătură echipei lui Capatos. „Sunt foarte entuziasmată şi o să fac tot posibilul pentru a mă ridica la nivelul aşteptărilor. Mă bucur enorm şi sunt foarte recunoscătoare pentru şansa oferită. Promit să aduc cât mai multe zâmbete!“, a declarat Anisia.

FOTO Antena 1

În grila Antenei 1 revin şi emisiunile „Neatza cu Răzvan si Dani“ şi „Acces Direct“. Dimineţile românilor vor avea din nou iz de voie bună, mai ales că Răzvan, Dani şi gaşca lor sunt pregătiţi după vacanţă să dea din nou deşteptarea în stilul inconfindabil. Vlăduţ, Flavia, Amalia, dar şi Cătălin Oprişan sunt şi ei gata de start în noul an, mai ales că începutul lui 2017 este unul cu totul şi cu totul spcial pentru „Neatza“. Emisiunea va aniversa în februarie 9 ani de existenţă, astfel că începutul de an se anunţă un maraton de surprize, invitaţi speciali şi momente memorabile. O altă noutate pentru o emisiune din grila Antena 1, prima ediţie „Acces Direct“ din acest an o arată pe Paula Minginer, fostă concurentă în emisiunea „Burlacul“, drept noua asistentă a Simonei Gherghe.

Paula Minginer, noua asistentă a Simonei Gherghe FOTO Antena 1

Sezoane noi ale emisiunilor consacrate

De asemenea, reprezentanţii Antena 1 au confirmat pentru „Adevărul“ că „iUmor“ revine cu un nou sezon, iar show-uri precum „X Factor“, „Chefi la cuţite“, „Insula Iubirii“, „Next Star“ şi „Te cunosc de undeva“ se vor regăsi în grila postulul în cursul anului 2017.

„Bravo, ai stil“ şi seriale turceşti

La Kanal D revin emisiunile „Teo Show“, „WOWBiz“ şi ambele debutând de astăzi de la orele 15:00, respectiv 23:00. „Şi în noul sezon «Teo Show» mizăm pe umor. Românii au nevoie să râdă, să mai uite de nezuri“, spune Teo Trandafir. „Din punctul meu de vedere, «WOWBiz» rămâne cel mai bun produs de tip tabloid de pe piaţă şi sunt convins că, şi în acest nou sezon, vom fi cel puţin la fel de inventivi şi atractivi pentru telespectatorii noştri. Mi-am propus că anul acesta să am grijă mai mult de sănătatea mea, vreau să fac mai mult sport şi să am grijă de lucruri la care nu am fost prea atent în ultimii ani“, a declarat şi Mădălin Ionescu.

La postul turcesc urmează să debuteze, la finalul lunii ianuarie, şi un nou sezon „Roata Norocului“, emisiune prezentată de Bursucu şi de Ana-Maria Barnoschi, au declarat reprezentanţii Kanal D pentru „Adevărul“. Din acest sezon, două vedete vor concura împreună pentru acelaşi caz social. Totodată, „Bravo, ai stil“ revine la Kanal D din 23 ianuarie, iar serialele turceşti de forţă, „Yaman“ şi „Furtună pe Bosfor“, sunt difuzate de luni până vineri de la 16:30, respectiv 20:00.

Bursucu şi Ana-Maria Barnoschi învârt „Roata Norocului“ FOTO Kanal D