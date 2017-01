Ce audienţă au înregistrat Globurile de Aur 2017: cifre în creştere faţă de 2015. Prezentatorul galei, criticat de presă

Transmisiunea celei de-a 74-a gale a Globurilor de Aur, realizată în noaptea de duminică spre luni de postul NBC, deţinut de grupul Comcast, a depăşit audienţa galei din 2016, după doi ani de declin în ceea ce priveşte popularitatea acestui show în rândul telespectatorilor americani, potrivit datelor comunicate de compania Nielsen.

Show-ul de duminică seară, ce a avut o durată de trei ore, a adus în faţa micilor ecrane peste 20 de milioane de telespectatori, în creştere cu 8% faţă de gala din 2016.

Pentru publicul comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, cel mai apreciat de companiile de publicitate, audienţa a crescut cu 2 procente faţă de anul trecut.

Această creştere din 2017 s-a produs după un an în care audienţele principalelor gale de decernare a unor premii din industria de divertisment, inclusiv galele Oscar, Grammy şi Primetime Emmy, au înregistrat scăderi faţă de anul anterior.

În calitatea sa de prezentator principal al galei Globurilor de Aur 2017, Jimmy Fallon şi-a făcut şi mai mulţi prieteni în rândul telespectatorilor, însă nu şi în rândul presei americane, ai cărei reprezentanţi au spus că le-a lipsit „ascuţimea“ glumelor făcute de foştii prezentatori ai evenimentului din ultimii ani, precum britanicul Ricky Gervais şi duoul de actriţe de comedie Tina Fey şi Amy Poehler.

Prestaţia lui Jimmy Fallon a fost afectată de o defecţiune tehnică încă de la începutul galei, după ce teleprompterul s-a defectat la doar câteva secunde după ce prezentatorul a urcat pe scenă.

Revista „Variety“ a scris că Jimmy Fallon, care a făcut câteva glume despre Donald Trump, l-a imitat pe actorul Chris Rock şi a glumit pe seama eşecului suferit de Mariah Carey în timpul recitalului de Revelion, a avut un început de show foarte bun. Însă prestaţia lui a scăzut în intensitate în a doua jumătate a galei, când el a fost eclipsat „de un grup de artişti care au transmis mesaje politice sau de prezentatori care, pur şi simplu, au avut mai multă carismă decât gazda emisiunii «Tonight Show»“.

În schimb, revista „Vanity Fair“ a spus că Jimmy Fallon a fost „în mod ciudat aproape afon“.

„În general, monologul lui a fost neplăcut. Glumele lui au fost perimate şi spuse pe un ton şuierat, iar stilul lui Fallon, de obicei drăguţ şi îndrăgit, a fost mai mult plictisitor decât încântător“, au scris jurnaliştii de la „Vanity Fair“.

