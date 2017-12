VIDEO Smiley, serie de surprize din partea colegilor: „Am trăit toate emoţiile posibile, cu plânsete, cu râsete“

„Am trăit toate emoţiile posibile, cu plânsete, cu bucurie, cu melancolie, cu râsete, cu surprindere, cu dans, cu de toate. Nu am bănuit absolut nimic“, mărturiseşte artistul.

Surprizele pentru artist au început la 10 dimineaţa când a fost vizitat acasă de Moş Crăciun, într-o sanie trasă de ren. „Când l-am văzut pe Moş Crăciun, mi-am dat seama că se poate întâmpla absolut orice, mai ales că era însoţit de ren, unul adevărat“, povesteşte Smiley.

După bucuria trăită cu emoţia unui copil, Smiley este preluat de o parte din echipa HaHaHa Production pentru prima destinaţie din periplul surprizelor ce îi fuseseră pregătite: la mall. Acolo, Smiley a „nimerit“ în mijlocul unei altercaţii publice între doi iubiţi, pe versurile piesei „Ce mă fac cu ţine de azi“.

După criza de cuplu, Smiley primeşte un bilet în care scria că trebuie să meargă să cumpere două croissante şi două cafele. Ajuns la patiserie, începe piesa „Vals“ şi, odată cu ea, un flashmob pe melodia lui, iar Smiley este invitat chiar de casieră să danseze.

După ce au valsat în mall, unul dintre copii îi înmânează un alt bilet, prin care Smiley este rugat să meargă în parcarea mall-ului. Acolo întâlneşte mai multe femei care trec pe lângă el ţinând în mână versurile piesei „Pierdut printre femei“. Smiley primeşte un alt plic cu instrucţiuni în care i se spune că trebuie să meargă la un restaurant pentru următoarea surpriză: mâncare gătită chiar de bunica lui. Şi aceasta nu a fost singură surpriză: inclusiv părinţii şi fratele lui, Filip, îl aşteptau la restaurant.

La ieşirea din restaurant, pe peluză, o parte din echipa HaHaHa Production îl aşteaptă cântând „Să-mi fie vară“, îmbrăcăţi exact ca la o petrecere de vară la piscină.

Următoarea oprire a fost la studiourile Kentauros, pentru o probă de sunet. La intrarea în studiouri, un grup de copii fericiţi îl aşteaptă cântând „Domnu’ Smiley“.

Seara, artistul a fost chemat în clubul Allive, fără să bănuiască ce i se pregăteşte, iar acolo invitaţii l-au aşteptat nerăbdători întrebând „De unde vii la ora asta?“.

FOTO Hahaha Production

Emoţionat până la lacrimi, Smiley a avut parte, în premieră, de o nouă surpriză: a asistat la un concert cu piesele lui cântate de artiştii HaHaHa Production, lucru pe care a mărturisit că şi l-a dorit dintotdeauna. Feli a interpretat cu multă emoţie piesa „Flori de plastic“, apoi în duet cu Guess Who a cântat „Ce mă fac cu tine de azi?“, Sore a cântat „Insomnii“, Ana Munteanu, câştigătoarea „Vocea României“, împreună cu Liviu Teodorescu au cântat „De unde vii la ora asta?“, Sore a ales „O altă ea“, Amir, semifinalist în echipa Smiley la „Vocea României“, a dat tonul la „Vals“, Jo a ales piesa „Îndrăgostit (deşi n-am vrut)“, iar „Să-mi fie vară“ a fost intonat de toţi artiştii HaHaHa Production.





Smiley, alături de Ana Munteanu, câştigătoarea „Vocea României“ FOTO Hahaha Production

Andreea Esca şi Alexander Eram, Pavel Bartoş, JO, Andreea Bănică, Nicole Cherry, CRBL şi soţia, Paul Damixie, Juno, regizorii Iura Luncaşu, Iulian Moga şi Ionuţ Trandafir sunt doar câţiva dintre invitaţii care au fost părtaşi la petrecerea #Smiley10.

FOTO Hahaha Production

Albumul Confesiune, lansat oficial pe 18 decembrie, cuprinde 13 piese şi poate fi găsit în format fizic în magazinele de specialitate, dar şi în format digital pe toate platformele de streaming şi în magazinele digitale.

„E un album complex, care cuprinde foarte multe trăiri, foarte multe stări. Cred că e cel mai bun album pe care l-am făcut până acum. A fost un an foarte greu, un adevărat maraton, cu lansări lunare, dar extrem de frumos, în acelaşi timp. Pentru cei care nu au ascultat „Confesiune“, vă spun că merită, e un album care se ascultă de la cap la coadă“, descrie Smiley albumul proaspăt lansat.

Proiectul #Smiley10 a debutat pe 10 martie cu piesa-manifest „Flori de plastic“, al cărei videoclip, sub formă unui scurtmetraj de animaţie, este primul de acest gen lansat de Smiley. Această a fost urmată de single-ul „De unde vii la ora asta?“, care a făcut performanţa de a strânge un milion de vizualizări pe YouTube în prima zi şi aproape 50 de milioane până în prezent. „Domnu’ Smiley“, o piesă funk în care Smiley îşi cânta refrenul vieţii, „Să-mi fie vară“, „Rară“ şi „O altă ea“, „Ce mă fac cu tine de azi“, featuring cu Guess Who, „Pierdut printre femei“, „Vals“ şi „O poveste“ au completat lista de piese lansate în cele zece luni ale proiectului #Smiley10, o confesiune muzicală multimedia, un maraton de lansări care s-a întins pe parcursului unui an şi a culminat cu o lansare de album, al patrulea din cariera solo a artistului.