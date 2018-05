VIDEO Nick Cave, pentru prima oară în România. „Skeleton Tree“, un album emoţionant, care l-a salvat pe artist după pierderea fiului său

Categorii si pret bilete concert Nick Cave & The Bad Seeds:

• Diamond Circle – 250 lei

• Golden Circle – 220 lei

• Intrare generală – 160 lei

Biletele se pot cumpara de pe eventim.ro





DESPRE NICK CAVE

Nick Cave, pe numele adevarat Nicholas Edward Cave, nascut pe data de 22 Septembrie 1957, este unul dintre cei mai emblematici artisti australieni. Muzician, cantaret-compozitor, autor, scenarist si ocazional actor a crescut in zona rurala a statului Victoria din Australia.

Cave a studiat artele inainte de a se dedica cu totul muzicii in anii 1970. Muzica lui este caracterizata in linii generale ca fiind de o inalta intensitate emotionala, o mare varietate de influente si obsesii lirice ce au legatura cu tema mortii, cu religia, dragostea si violenta. Supranumit "Prince of Darkness" sau "Gothfather of Goth", NME si Mojo il descriu, de asemenea, ca fiind "Lordul intunecat al gothic rock-ului".

Si-a început cariera in anii ‘70 alaturi de grupul Boy Next Door (nume schimbat ulterior în The Birthday Party). In 1983, dupa destramarea trupei The Birthday Party, Nick Cave isi formeaza propriul grup, Nick Cave & The Bad Seeds, care si-a propus să exploreze diverse genuri muzicale si sa iasa din tiparele clasice.

Impreuna cu The Bad Seeds, Nick Cave a realizat 16 albume de studio si 4 albume live. In toată această perioadă a lansat un număr impresionant de hituri, toate intrate în topurile internaţionale, cea mai cunoscută fiind Where The Wild Roses Grow (interpretata in duet cu seducatoarea artista australiana, fosta iubita a regretatului Michael Hutchence, Kylie Minogue).

Ultimul sau disc, Skeleton Tree, aparut pe 9 septembrie 2016, i-a dat posibilitatea lui Nick Cave sa revina pe scena şi, in timpul turneului european ce se va desfasura pe intreg anul 2018, sa poposeasca, in premiera, si in Romania.