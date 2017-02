Un 2017 plin de noutăţi din partea trupei "FIRMA". Daniel "Rocca", invitat la Adevărul LIVE, de la ora 15.00

FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ românesc, îşi făcea apariţia în 2001 pe o piaţă muzicală care abia învăţa să se alinieze la standardele internaţionale.

Lansat în 2003, `La Orbire`, discul de debut al cărui producător muzical este Rocca, avea să definească poziţia trupei printr-un sound alternative rock cu influenţe jazz, blues, funk şi trip-hop.

Clipurile pieselor `La Orbire`, `Nimeni` şi `Important ` spărgeau tiparele şi puneau în evidenţă o nuanţă cinematografică a viziunii FiRMA, rulând în heavy-rotation pe TV. FiRMA a fost nominalizată la MTV European Music Awards 2004 la categoria ”Best Romanian Act” şi MTV Romanian Music Awards pentru ”Best Rock Band” în 2005.

În 2007, FiRMA revenea în atenţia publicului cu ”Exit”, un nou LP, o producţie MediaPro Music ce anunţa o schimbare a sound-ului, destinat unui public mai larg, ajungând într-o zonă muzicală pop-rock şi incluzând piese în limba engleză. FiRMA devine prima trupă românească nominalizată la o secţiune internaţională, intitulată "Sounds of Europe" şi este invitată să participe la gala MTV European Music Awards 2007, la München.

Data de 5 iunie 2014 readuce trupa FiRMA în atenţia publicului şi a presei de specialitate printr-un mult aşteptat concert de relansare: „ComeBack Live Special”. În iulie 2014, FiRMA lansează single-ul ”Două suflete”, dezvăluind o maturitate a compoziţiei şi a sound-ului noului material discografic, anunţată anterior de `Copiii Cerului`(2012) şi `Puterea`( aprilie 2014). Pe 16 octombrie 2014, FiRMA rescrie istoria rock-ului alternativ românesc odată cu lansarea celui de-al treilea album: „Descântece – Vol. 1”. Albumul este disponibil online şi poate fi downloadat gratuit

FIRMA a lansat clipul single-ului ”Două Suflete”, un extras de pe cel mai nou album „Descântece – Vol.1”. Videoclipul ”Două Suflete”, regizat chiar de solistul trupei - Daniel ”Rocca” Stoicea, propune o abordare dintr-o perspectivă cinematografică. Free Space Films a asigurat producţia materialului video, iar colaborarea cu Rhea Costa şi-a pus amprenta asupra styling-ului clipului. Filmările au avut loc pe platourile Castle Films şi în club Control.

Pe 6 iulie, FiRMA închidea ediţia din 2015 a Festivalului International de Film Transilvania, cu un concert electrizant şi deopotrivă emoţionant la Casa TIFF (Cluj). Sezonul estival 2015 i-a surprins „on the road” pe membrii trupei FiRMA, călătorind prin ţară spre scenele marilor evenimente naţionale precum G-Old Day ( Satu-Mare), Padina Fest (M-ţii Bucegi), Copacul cu Cărţi (Bucureşti), Focus Festival (Sibiu).

Pe 11 septembrie 2015 FiRMA a lansat videoclipul single-ulul ”Prizonieri de război”, un experiment vizual care reuneşte figuri de o importanţă mondială în domeniul politic, artistic, social şi spititual, aduse într-un mod artistic la un nivel de comunicare a aceluiaşi mesaj, potenţat de imagini care descriu forţa distructivă a omenirii.” O poveste nouă, veche de când lumea...”

Vara lui 2016 a dus descântecele pe scenelor marilor festivaluri naţionale şi nu numai, începând cu Shine (Bucureşti), Electric Castle 2016 (Cluj), Rocanotherworld (Iaşi), We Are Rocking the City (Cluj) şi continuând cu fEast 2016 în Londra sau cu concertul din deschiderea trupei MUSE (Rock the City 2016).

La finalul anului, FiRMA a decis sa ia o pauza de la înregistrările pentru volumul 2 al albumului ”Descântece” şi să se implice într-un proiect teatral inedit, un spectacol hibrid conceput de regizorul Vlad Cristache – ”Deşteptarea Primăverii”. Solistul trupei, Daniel Rocca, a creat muzica şi versurile special pentru acest spectacol, iar trupa FiRMA interpretează această coloană sonoră la fiecare reprezentaţie.

În prezent, FiRMA lucrează la definitivarea dublului album ”Descântece”, prin lansarea celui de-al doilea volum, care va avea loc în luna mai a acestui an. Videoclipul primului extras de single de pe acest album „Tot Ce Va Fi”, a fost lansat încă de anul trecut.

De la ora 15.00, în studioul Adevărul LIVE este invitat solistul trupei, Daniel Rocca, pentru o privire asupra anului 2017 în perspectiva trupei FiRMA.