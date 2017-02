Concert memorabil Jethro Tull, la Sala Palatului. Ian Anderson, „too old to rock'n'roll“ - când timpul nu îi iartă nici măcar pe cei mai buni

Cu toate că celebra piesă „Too old to rock'n'roll” nu a răsunat marţi seară pe scena Sălii Palatului, ea ar putea descrie cel mai bine atmosfera în care solistul legendarei trupe de rock progresiv s-a prezentat pe scenă: prea tânăr să moară, dar cu o voce prea erodată de timp.

La o venerabilă vârstă, de aproape 70 de ani, Anderson încă încearcă să ducă mai departe moştenirea pe care a creat-o ca solist al Jethro Tull. Şlagăre binecunoscute precum „Thick as a brick”, „Aqualung”, şi piese precum „Bourrée” sau „My god” de pe albumul live din 1970 „Nothing is easy”, lansat abia în 2004, i-au readus în tinereţe pe fanii prezenţi la concert. Anderson ne-a lăsat să aruncăm doar o privire discretă peste munca sa mai recentă, din care a interpretat „Fruits Of Frankenfield”, demonstrând, totuşi, că mai are inspiraţie pentru a-şi continua creaţia.

Şi, cu toate că energia sa debordantă de pe scenă, sonorităţile flautului şi ale chitării şi gestul său care, practic, îl defineşte (piciorul ridicat în momentul în care cântă la flaut) nu ne-au lăsat să vedem amprenta timpului asupra pasiunii cu care Anderson se dedică muncii sale, prestaţia sa vocală a lăsat de dorit şi a putut părea chiar „dureroasă” pentru fanii obişnuiţi cu perfecţiunea de pe albumurile sale de studio. Vocea lui Anderson a fost ajutată însă de backing vocals, prin intervenţii live ale basistului David Goodier şi prin înregistrări ale solistei islandeze Unnur Birna Björnsdóttir, a cărei imagine a fost proiectată pe ecranul din spate. De asemenea, un mic ajutor a venit şi prin împărţirea show-ului în două părţi.

Vocea lui Anderson a avut mult de suferit de pe urma operaţiei de corzi vocale de acum câţiva ani, iar la concertul anterior din Slovacia artistul a urcat pe scenă recunoscând că are gripă.

Pe lângă Goodier, la bass, Anderson i-a mai avut alături şi pe John O’Hara la clape, pe Scott Hammond, care a oferit un solo ce a stârnit uralele mulţimii pe piesa „Dharma for One”, dar şi pe chitaristul bavarez Florian Opahle, care a interpretat un solo impresionant al „Toccata and Fugue in D Minor” de Bach.

Thick as a brick la Sala Palatului:

De remarcat sonorizarea de excepţie şi organizarea fără cusur a evenimentului de către ATER Events.

Ultima dată când Ian Anderson a cântat în ţara noastră a fost în 2015, la Galaţi, la festivalul „Rock la Dunăre”.

Turneul din care fac parte concertele din Bucureşti şi din Timişoara, unde Anderson a cântat cu două zile înainte, au loc înaintea lansării oficiale a unui nou material discografic al Jethro Tull's Ian Anderson, intitulat „The String Quartets”, ce va apărea în luna martie şi va consta în reinterpretări în stil clasic ale faimoaselor piese care au adus trupei ce a scris istorie în muzica rock vânzări de peste 60 de milioane de albume în toată lumea.

Setlist Ian Anderson în concert la Bucureşti pe 21 februarie 2017:

Partea 1:

1. Living in the Past

2. Nothing Is Easy

3. Heavy Horses

4. Thick as a Brick

5. Banker Bets, Banker Wins

6. Jack-in-the-Green

7. Bourrée

8. Farm on the Freeway

9. Songs From the Wood

Partea a 2-a:

10. Sweet Dream

11. Pastime With Good Company

12. Fruits of Frankenfield

13. Dharma for One

14. A New Day Yesterday

15. Toccata and Fugue in D Minor

16. My God

17. Aqualung

BIS:

18. Locomotive Breath