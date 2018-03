Taylor Swift, acuzată că a plagiat o reclamă în cel mai recent videoclip al său VIDEO

Taylor Swift a lansat pe 11 martie videoclipul piesei „Delicate“, care face parte din cel de-al şaselea album al artistei, „Reputation“, şi care a ajuns până în prezent la peste 25 de milioane de vizualizări.

La scurt timp, mai multe voci din online au spus că există similitudini prea mari între videoclipul artistei, regizat de colaboratorul ei Joseph Kahn, şi o reclamă a companiei Kenzo pentru un parfum, regizată de Spike Jonze, arată News.ro. Spotul Kenzo în care apare actriţa Margaret Qualley a fost lansat în august 2016 şi a strâns peste 12 milioane de vizualizări.

Ambele videoclipuri au în prim plan o femeie tânără şi urmăresc felul în care aceasta se răzvrăteşte împotriva societăţii prin mişcări de dans sălbatice de-a lungul a mai multor locaţii.



Producătorul video de la New York Magazine, Kenny Wassus, este unul dintre cei care a demonstrat multiplele similarităţi între cele două video-uri, printre care gesturi şi mişcări, ba chiar şi paleta de culori asemanătoare. Totodată, femeia din reclama Kenzo dansează într-un hotel, la fel cum apare Taylor Swift în videoclipul „Delicate“. Wassus nu este singurul care i-a acuzat pe Taylor Swift şi Joseph Kahn. Niciunul dintre cei doi regizori nu au comentat pe seama acuzaţiilor.

✔ lonely/contemplative look off-cam ✔ silly wink faces pic.twitter.com/dS2rR3qGop

✔ angry gorilla dance

✔ gesturing wildly at man's head not paying attn to u pic.twitter.com/e1AWp7WhtB