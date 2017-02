Patricia Kaas va susţine două concerte în România: care este preţul biletelor

Patricia Kaas va concerta în România pe 24 iunie, la Sala Palatului din Bucureşti, şi pe 26 iunie, în Parcul Rozelor din Timişoara.

Biletele vor fi puse în vânzare pe 13 februarie, la ora 09.00, şi sunt disponibile la preţurile de 120, 150, 200, 250, 300 şi 350 de lei (Bucureşti) şi la 80, 120, 160, 200, 240, 300 de lei (Timişoara), în funcţie de distanţa faţă de scenă. Pe 13 şi 14 februarie, două bilete din oricare categorie pot fi cumpărate la preţ de unul, în reţeaua Eventim.

Cel mai recent concert al artistei în România a fost în urmă cu patru ani, iar acum îşi va promova albumul care îi poartă numele, al zecelea din cariera sa, apărut în 2016. „Patricia Kaas“ este prima colecţie de melodii originale lansate de artistă în ultimii 13 ani.

„Este o nouă călătorie a vieţii mele spre femeia care sunt astăzi, femeia care se simte bine în pielea ei şi care se uită cu plăcere în oglindă. După 30 de ani de carieră, nu mai există bariere. Am dat frâu tuturor sentimentelor, tuturor gândurilor“, spune Patricia Kaas.

Primul single de pe acest disc este „Le Jour et l’heure“, iar „Madame tout le monde“ beneficiază de un videoclip menit s-o reinventeze pe Kaas, regina cabaretului şi a pieselor café-concert.

Patricia Kaas, născută pe 5 decembrie 1966, la Forbach, este interpretă şi compozitoare, dar şi actriţă. A debutat în 1988, cu „Mademoiselle chante“, urmat de alte nouă materiale de studio. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Mademoiselle chante le blues“, „Mon Mec a Moi“, „Quand Jimmy Dit“, „Kennedy Rose“, „Entrer dans la lumière“ şi „Il me dit que je suis belle“. Albumele sale au fost vândute în peste 18 milioane de copii. Şi-a făcut debutul în film în pelicula ”And now... Ladies and Gentlemen” (2002), unde a jucat alături de Jeremy Irons.