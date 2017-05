Participanţi ai festivalului din Bahamas, transformat într-un „dezastru total“, spun că vor reveni la ediţia din 2018: ce promisiuni fac organizatorii

Entuziasm neaşteptat pentru ediţia din 2018

În pofida condiţiilor deplorabile şi a erorilor organizatorice, un procent uriaş - 81% - din totalul spectatorilor de la Fyre Festival au spus că vor reveni la ediţia de anul viitor a evenimentului, arată News.ro.

Festivalul din Bahamas, promovat ca un „eveniment exclusivist“, a reprezentat o dezamăgire pentru spectatori, iar organizatorii riscă să fie daţi în judecată în numeroase procese.

Billy McFarland, unul dintre organizatori, a spus că Fyre Festival va reveni în 2018, iar echipa care se ocupă de organizare a promis că va lua „toate măsurile necesare pentru ca totul să fie bine pentru toţi spectatorii din 2017“.

„81% dintre spectatorii care au completat formularele de rambursare a biletelor au spus doresc să revină şi să asiste la Fyre Festival 2018. Le suntem recunoscători pentru sprijin şi pentru încântarea lor şi vom lupta pentru a face lucrurile într-o manieră corectă“, a spus el.

Pentru a-şi cere scuze faţă de erorile regretabile din 2017, Billy McFarlanda şi celălalt coorganizator, rapperul Ja Rule, au oferit tichete VIP la Fyre Festival 2018 acelor spectatori care solicitau rambursarea integrală a biletelor din acest an.

Un spectator cere daune de 100 de milioane de dolari

Unul dintre spectatorii de la Fyre Festival din Bahamas a demarat un proces în care solicită daune de 100 de milioane de dolari de la cofondatorii evenimentului, Billy McFarland şi rapperul Ja Rule (al cărui nume real este Jeffrey Atkins), pe care îi acuză de fraudă şi de încălcarea contractului.

În acelaşi proces, cei doi pârâţi au fost acuzaţi că i-au expus pe spectatori la „condiţii periculoase“ în cadrul unui festival promovat ca fiind „exclusivist“, dar despre care organizatorii ştiau din avans că urma să fie un eşec.

Plângerea, depusă de avocatul Mark Geragos în numele lui Daniel Jung, unul dintre spectatorii de la Fyre Festival, afirmă că toate lacunele organizatorice ale festivalului au fost documentate şi prezentate de martori oculari şi prin mesaje publicate pe reţelele de socializare.

Daniel Jung i-a acuzat în aceleaşi documente pe organizatorii Fyre Festival de fraudă şi încălcarea contractului, deoarece insula pe care s-a desfăşurat evenimentul, weekendul trecut, nu a fost o insulă privată deţinută de Pablo Escobar, aşa cum promiteau iniţiatorii concertelor, ci mai degrabă o insulă pustie din Bahamas acoperită cu gunoaie.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Trevor DeHaas (@trev4president) April 28, 2017

Now on the island the stage is bumpin &the bar is servin' ($14 for a dentist spit-cup sized cocktail). Other than that BOY is this fucked — dylan (@DylanACOP) April 28, 2017

We have been locked indoors with no air NO FOOD and NO water #fyrefestival #fyrefest fyrefraud pic.twitter.com/wg5pZmSvnx — Lamaan (@LamaanElGallal) April 28, 2017

Cine pe cine aruncă vina

Unul dintre iniţiatorii festivalului, Billly MacFarland, a recunoscut că echipa organizatorică a fost „puţin naivă“ şi a dat vina pe circumstanţe.

Fyre Festival, un eveniment muzical „exclusivist“ organizat vineri în Bahamas, a fost anulat. Organizatorii show-ului au anunţat, sâmbătă, că vor asigura o rambursare integrală a biletelor - care au fost vândute cu preţuri de până la 12.000 de dolari - şi că vor oferi tuturor participanţilor din acest an tichete în zona VIP la ediţia din 2018

Fyre Festival a fost descris ca „un moment cultural, creat dintr-o combinaţie de muzică, artă şi gastronomie“, timp de două weekenduri, pe insula Exumas din Bahamas.

Biletele au fost vândute cu preţuri de până la 12.000 de dolari şi au inclus tariful pentru o cursă aeriană din Miami şi o cazare într-un „dom geodezic“, alături de o serie de activităţi inedite, precum şedinţe de yoga şi plimbări în caiac.

Evenimentul a fost însă anulat din cauza unor deficienţe organizatorice grave - probleme privind securitatea invitaţilor şi anularea zborurilor de întoarcere în Statele Unite.

Participanţii au descris evenimentul prin sintagme precum „un dezastru complet“.

Mulţi dintre participanţii la Fyre Festival s-au plâns pe reţelele de socializare de condiţiile găsite pe acea insulă şi au spus că fost jefuiţi şi că au rămas înfometaţi şi abandonaţi în Bahamas, temându-se pentru siguranţa lor.

Grupuri numeroase de modele de pe Instagram au fost forţate să se adăpostească în aeroporturile de pe insulele învecinate, după ce au ajuns la faţa locului şi au descoperit o penurie îngrozitoare de alimente, localnici violenţi, spaţii de cazare ce oferă condiţii înspăimântătoare şi câini vagabonzi care mişunau în zonă.

Vineri, pe reţelele de socializare au apărut o serie de informaţii, potrivit cărora întregul festival ar reprezenta de fapt „o escrocherie elaborată“, după ce trupa Blink-182 s-a retras, brusc, din line up-ul evenimentului. „Nu suntem încrezători că suntem în posesia acelor lucruri de care avem nevoie pentru a oferi acea calitate a concertelor pe care o oferim întotdeauna fanilor noştri“, au transmis membrii trupei americane. Grupul Blink-182 ar fi trebuit să susţină un concert la Fyre Festival alături de alte nume mari din industria muzicală, precum Skepta, Major Lazer, Disclosure şi membrii grupului hip-hop înfiinţat de Kanye West - G.O.O.D. Music.

Fyre Festival ar fi trebuit să fie cel mai spectaculos şi strălucitor eveniment muzical al anului, oferind toate acele oportunităţi de a face un număr record de selfie-uri la care ar putea să viseze tinerii bogaţi de pe Instagram, cu corpuri modelate în sălile de fitness şi care au mare influenţă pe această platformă de socializare.

Evenimentul a fost promovat de numeroase top-modele celebre, precum Bella Hadid, Chanel Iman şi Emily Ratajkowski, care au numeroşi admiratori pe reţeaua de socializare Instagram.