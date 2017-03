James Blunt a dezvăluit că celebra piesă „You’re Beautiful“ nu este despre dragoste: care este adevărata poveste

Într-un interviu pentru pentru AOL Build, Blunt a dezvăluit că celebra piesă „You’re Beautiful“ nu este chiar una de dragoste, arătând care este adevărata poveste din spatele versurilor. „Piesa este despre un tip care este drogat, care merge cu metroul şi care urmăreşte prietena altui tip, când bărbatul respectiv este chiar lângă ea. Ar fi trebuit să fie închis pentru că este un soi de pervers“, spune el.

Lansată în 2004, „You’re Beautiful“ a stat în fruntea topurilor muzicale din Statele Unite ale Americii, s-a auzit mult timp la radio şi în prezent este difuzată din când în când. Versurile romantice au făcut ca acest cântec să devină o obişnuinţă atunci când se organizează nunţi. Dar se pare că o analiză mai atentă a versurilor arată o poveste diferită faţă de ce toată lumea îşi închipuia.

James Blunt este un cântăreţ şi compozitor englez, care s-a lansat în lumea muzicii în anul 2004 cu albumul său „Back to Bedlam“. Albumul s-a bucurat de un succes extraordinar în întreaga lume, deşi până la acel moment James Blunt era un necunoscut pe piaţa muzicii. Astfel, albumul s-a vândut în peste 11 milioane de exemplare, ajungând pe primul loc în UK Albums Chart şi pe al doilea loc în Statele Unite. Ce-al doilea album, „All the Lost Souls“, realizat în 2007, a dominat clasamentele din peste 20 de ţări. Cel de-al treilea album, „Some Kind of Trouble“, a fost lansat în 2010, pentru ca un an mai târziu să fie lansată o ediţie de lux, intitulată „Some Kind of Trouble: Revisited“. În 2013, Blunt şi-a lansat cel de-al patrulea album, „Moon Landing“, care a atins ce-a de-a patra poziţie în UK Singles Chart.