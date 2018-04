Grupul Pink Martini va concerta în decembrie la Bucureşti

Concertul din acest an va aduce, în premieră pentru România, melodii de iarnă pe care trupa le-a cules din întreaga lume - de la colinde ucrainiene, franţuzeşti, italiene, la cântece de iarnă din Israel, Scoţia şi Germania şi cântece chinezeşti de anul nou.







Biletele pentru concertul Pink Martini de la Sala Palatului pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la preţuri cuprinse între 108 şi 290 de lei.





Formată în prezent din 12 muzicieni, Pink Martini a luat fiinţă in 1994, în Oregon, Portland, oraşul natal al lui Lauderdale. Orchestra cântă în 25 de limbi, în săli de operă, săli de concerte, la festivaluri de film, în muzee şi pe podiumul defilărilor de modă. În 2014, Pink Martini a fost inclusă în Bowl Hall of Fame de la Hollywood şi în Oregon Music Hall of Fame.