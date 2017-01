Grupul Phantogram concertează în premieră la Bucureşti: care sunt preţurile biletelor VIDEO

Cunoscută în România pentru piese ca „When I'm small“, „Fall In love“ şi „You don't get me high anymore“, Phantogram va fi prezentă în formulă completă, cu orchestră, se arată în comunicat.

Josh Carter şi Sarah Barthel au format trupă în 2007, iar numele a fost inspirat de o iluzie optică cu acelaşi nume în care două imagini bidimensionale apar a fi tridimensionale.

Phantogram a lansat trei albume de studio. Primul, „Eyelid Movies“, a apărut în februarie 2010. „Three“ (2016) şi „Voices“ (2014) au ajuns între primele poziţii în topurile americane de specialitate. Phantogram a lansat şi patru EP-uri şi a susţinut turnee alături de nume precum Alt-J şi Muse.

Trupa a susţinut şi câteva recitaluri la „Late Night with Jimmy Fallon“, „The Tonight Show“, „The Late Show with Stephen Colbert“ şi „Jimmy Kimmel Live“.

Biletele se găsesc în format electronic, pe iabilet.ro, şi în reţeaua fizică şi vor putea fi cumpărate şi în ziua concertului, la intrarea în club.

Primele 100 de bilete costă 90 de lei, în faţa scenei, şi 75 de lei, acces general. În presale: 100 de lei, în faţa scenei, şi 85 de lei, acces general. În ziua concertului, la intrare: 120 de lei, în faţa scenei, şi 100 de lei, acces general.