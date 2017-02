Giorgos Tsalikis, cunoscut drept Ricky Martin al Greciei: „Iubesc România, vin aici în fiecare an. Îmi place foarte mult şi limba română“ VIDEO

Giorgos Tsalikis va susţine un show cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor în BOA Club, iar organizatorii au pregătit şi o surpriză pentru cuplurile iubitoare de muzică grecească. Pe baza biletelor de intrare, o pereche de îndrăgostiţi va primi în dar bilete la concertul lui George Dalaras, care va avea loc pe 5 mai la Sala Palatului. Biletele pentru concertul lui Giorgos Tsalikis au preţul unic de 100 de lei şi pot fi procurate online, de pe site-ul vreaubilet.ro, dar şi din incinta clubului bucureştean unde va avea loc evenimentul.

Înaintea concertului din România, Tsalikis a declarat că iubeşte România, pe care o vizitează în fiecare an alături de familia sa. „Eu mă simt foarte mândru, iubesc România, vin în fiecare an, este ca o a doua ţară pentru mine şi familia mea, am mulţi prieteni şi sunt pregătit să îmi fac noi prieteni. Îmi place foarte mult şi limba română, ştiu de toate, şi lucruri bune şi mai puţin bune, cum ar fi înjurăturile, sunt ingenioase“, spune amuzat Giorgos.

Întrebat care sunt preparatele culinare româneşti pe care ar vrea să le guste în timpul vizitei pe care urmează să o facă în România, Tsalikis a recunoscut fără să stea pe gânduri: „Caşcaval pane neapărat, sarmale cu mămăligă, ciorbă de văcuţă şi papanaşi cu cireşe. Două porţii dacă se poate.“

Cu fiecare ocazie, Giorgos Tsalikis le vorbeşte prietenilor şi fanilor despre România: „Mi-e dor de România în fiecare an şi venim foarte des. Au fost anii mei cei mai frumoşi, lipsiţi de griji, fără probleme. În urmă cu şase-şapte ani, o prietenă foarte bună a făcut o emisiune la televizunea naţională a Greciei, a venit cu o echipă mare în România şi le-am prezentat Bucureştiul, Poiana Braşov, Constanţa, le-am arătat cum se comportă românii, cum se distrează“, a mai povestit Giorgos Tsalikis.

Artistul îşi doreşte o atmosferă plină de iubire, energie şi distracţie la concertul pe care îl va susţine de Valentine’s Day.„O să fie un party cu muzică plină de energie, grecească, dar care seamănă foarte mult cu energia pe care o cunosc, a românilor. Îmi place mult şi muzica populară şi cea modernă românească, se aude peste tot în lume. Marţi vă aşteptăm la un party cu distracţie multă, cu un repertoriu plin de energie şi piese greceşti noi şi vechi“, a adăugat Giorgos Tsalikis.