Eurovision 2018. Cristina Caramarcu, solista The Humans, înainte de începerea repetiţiilor în Lisabona: „Pe majoritatea haterilor încep să îi transform în fani“

Astăzi, Delegaţia României la Eurovision 2018 a pornit spre Lisabona, unde trupa The Humans ne va reprezenta ţara cu piesa „Goodbye“. Repetiţiile încep mâine, 1 mai, urmând ca România să intre în concurs pe 10 mai, în de-a doua semifinală, de pe poziţia a doua. Pe 12 mai va avea loc finala Eurovision Song Contest 2018, care va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR + pentru publicul din România.

Trupa Humans este formată din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

Adevărul: Cum stai cu emoţiile înainte de începerea repetiţiilor din Lisabona?

Cristina Caramarcu: Emoţiile mele nu sunt în ceea ce priveşte cântatul. Nu sunt cea mai emotivă persoană de pe suprafaţa pământului şi asta nu înseamnă că nu sunt sensibilă, dar ştiu foarte bine ce am de făcut. Sunt sigură pe mine şi pe colegii mei. Noi am scris piesa, versurile, am făcut în bucătăria noastră tot ceea ce a ţinut de noi şi apoi am colaborat foarte bine cu TVR şi cu Roton. Dar pentru că le-am făcut noi, ştim exact ceea ce avem de făcut.

Cum a fost în turneul de promovare a piesei? Cum aţi simţit publicul?

Am rămas uimiţi că există un public de fani ai Eurovisionului care e foarte bine pregătit şi ştie despre fiecare dintre noi, se documentează, caută poze cu noi să le dăm autografe, ne cântau piesa, voiau să facă poze cu noi peste tot. E foarte bine primit acest fenomen. Nu există nicio urmă de hate (trad.- ură) şi energie negativă în ceea ce priveşte Eurovisionul la nivel de fani şi cei care participă în turneele de promovare.

Apropo de hateri, ce le-ai transmite celor care au criticat alegerea României pentru Eurovision 2018 şi au scris răutăţi în mediul online?

Eu să ştii că le răspund şi pe majoritatea încep să îi transform în fani. Cu unii reuşesc, cu alţii nu. În ceea ce priveşte presa din străinătate şi tot felul de articole şi poll-uri făcute de site-uri specializate pe Eurovision, eu ştiu că nu e un hate adresat nouă. Fiecare dintre noi avem dreptul să ne placă sau să nu ne placă ceva. Drept pentru care, a fost un articol mai negativ, în ceea ce priveşte piesa noastră, de la unul dintre cele mai urmărite bloguri de Eurovision, care practic nu aprecia piesa noastră. Eu m-am întâlnit în Israel cu persoana care a scris articolul şi a fost foarte sincer: „Nu e muzica pe care o ascult eu şi nu e ceea ce ne place nouă. Voi sunteţi foarte faini şi noi vă iubim“. Şi am putut să înţeleg şi în continuare pot să înţeleg că nu poţi să placi tuturor. Nu poţi să te superi pe cineva doar pentru că îşi spune părerea.

Care dintre piesele participante de anul acesta la Eurovision îţi place cel mai mult?

Îmi place foarte mult Albania. Aveam favoriţii Austria, Bulgaria şi mai erau câteva piese care îmi plăceau, dar acum sunt perfect hotărâtă de faptul că îmi place Albania extrem de mult. Şi deşi nu înţeleg niciun cuvânt din piesa respectivă, pentru că e cântată în albaneză, artistul (n.r. - Eugent Bushpepa) transmite foarte mult şi are o voce extraordinară.

Aţi schimbat conceptul show-ului. Va fi ceva total diferit de ceea ce am văzut în finala Eurovision România?

O să fie diferit. S-a păstrat foarte puţin din ce am făcut în finală. S-a păstrat doar un element, care va apărea la un moment dat, dar în rest este cu totul şi cu totul altceva.