Tudor Petruţ: „Vreau să scriu un scenariu «Liceenii după 30 de ani»“

Îl ştiţi ca Şerban din Liceenii, dar pentru mulţi americani el este Miss Peggy din reclama pentru Discovery Card, difuzată chiar şi la Super Bowl. În viaţa de zi cu zi, însă, actorul Tu­dor Petruţ (54) s-a întors printre li­ceeni, fiind profesor de matematică în Orange County, un job care îi aduce multe satisfacţii. L-am vizitat şi noi acasă, în America, curioşi să vedem cum trăieşte el visul american.

Când am ajuns la poarta ta şi am auzit vorbindu-se româneşte, mi s-a părut că am ajuns acasă, deşi eşti aici de peste 20 de ani.

Tudor: Da, am venit prima dată în 1990, deci sunt 28 de ani.

Unii, după atâta timp, ar fi mai mult americani decât români.

Sigur că e un proces natural să te america­nizezi, pentru că trebuie să te obişnuieşti şi să fii acceptat în societatea americană, nu ai cum altfel. Nu ţine numai de limbă, ci şi de o sumă de mentalităţi care se schimbă.

Cât de american eşti, cât de român mai eşti?

Mie îmi place să spun că am rămas un bun român. Asta înseamnă că mă interesează ce se întâmplă în România, mama mea locuieşte acolo, îmi vizitez ţara în fiecare vară, îmi do­nez timpul pentru cultura românească, atunci când am posibilitatea. Dar recunosc că, deşi vorbesc şi simt româneşte, totuşi sunt ameri­can, sunt de prea multă vreme aici.