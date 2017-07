Michelle Pfeiffer va juca pentru prima dată într-un film din universul Marvel: ce rol va interpreta

Michelle Pfeiffer va juca în filmul „Ant-Man and The Wasp“, potrivit unui anunţ făcut de reprezentanţii Marvel sâmbătă, la Comic-Con din San Diego.







Actriţa va interpreta rolul Janet Van Dyne, mama personajului Hope van Dyne/The Wasp, jucat de Evangeline Lilly, şi soţia lui Hank Pym, personaj interpretat de Michael Douglas.





Deşi Michelle Pfeiffer a mai jucat în filme inspirate din benzi desenate, acesta va fi primul film inspirat din universul Marvel în care va apărea artista. Anterior, ea a interpretat rolul Catwoman în filmul „Batman Returns“ (1992).





„Ant-Man and the Wasp“ este continuarea filmului „Ant-Man“ din 2015 şi va fi regizat de Peyton Reed şi îi va avea în distribuţie şi pe Paul Rudd, Walton Goggins şi Michael Pena.





Născută pe 29 aprilie 1958 în statul american California, Michelle Marie Pfeiffer este actriţă, cântăreaţă şi producătoare, câştigătoare a unui Glob de Aur şi a unui premiu BAFTA.





Actriţa a fost nominalizată de trei ori la Premiile Oscar, pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal, după apariţia sa în filmele „The Fabulous Baker Boys“ şi „Love Field“, şi la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru „Dangerous Liaisons“. Recent, Michelle Pfeiffer a fost nominalizată pentru prima dată la Premiile Emmy pentru interpretarea rolului Ruth Madoff în filmul HBO „Wizard of Lies“.





Între alte producţii în care a apărut Michelle Pfeiffer se numără „Scarface“, „The Age of Innocence“, „The Witches of Eastwick“ şi „What Lies Beneath“. Michelle Pfeiffer urmează să apară şi în filmul „Mother!“, regizat de Darren Aronofsky, alături de Jennifer Lawrence şi Javier Bardem. De asemenea, actriţa va juca în filmul „Murder on the Orient Express“, regizat de Kenneth Branagh. Din distribuţie vor mai face parte Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz şi Judi Dench.