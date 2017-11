Kate Winslet şi Allison Janney s-au sărutat pe scena Hollywood Film Awards. Lista completă a câştigătorilor VIDEO

Cea de-a 21-a ediţie a galei Hollywood Film Awards şi-a desemnat câştigătorii în cadrul unei gale care a avut loc în Beverly Hills şi a fost marcată de momentul amuzant în care actriţele Kate Winslet şi Allison Janney s-au sărutat în faţa celor prezenţi.

Kate Winslet (42 de ani) a fost declarată Cea mai bună actriţă în rol principal pentru interpretarea din noul film al lui Woody Allen, „Wonder Wheel“. În timpul discursului de acceptare a premiului, Winslet a mărturisit că se simte onorată să se afle în aceeaşi încăpere cu persoane precum actriţa Allison Janney (57 de ani).

„Ştiu că nu te cunosc cu adevărat, dar ştiu şi că îmi doresc să fiu ca tine. Să te strâng în braţe? Sau poate să ne sărutăm?“, a precizat Winslet.

Allison Janney nu a stat prea mult pe gânduri şi a acceptat provocarea, urcând pe scenă şi sărutându-şi colega de breaslă, care a atenţionat publicul: „Acest lucru se va întâmpla (sărutul – n.r.). Este un moment extraordinar!“

Allison Janney a fost la rândul ei recompensată cu trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar datorită interpretării din filmul „I, Tonya“.

Totodată, Jake Gyllenhaal a fost câştigătorul categoriei Cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea din „Stronger“, în timp ce Sam Rockwell a primit premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, în „Three Billboard Outside Ebbing, Missouri“.

Actorul Gary Oldman a fost premiat pentru întreaga carieră, în timp ce Angelina Jolie (foto) şi activista Loung Ung au primit trofee pentru Cel mai bun film într-o limbă străină - „First They Killed My Father“.

Premiul pentru întreaga activitate - Gary Oldman

Cel mai bun actor într-un rol principal - Jake Gyllenhaal („Stronger“)

Cel mai bun actor într-un rol secundar - Sam Rockwell („Three Billboards Outside Ebbing, Montana“)

Cea mai bună actriţă într-un rol principal - Kate Winslet („Wonder Wheel“)

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar - Allison Janney („I, Tonya“)

Cel mai bun actor de comedie - Adam Sandler („The Meyerowitz Stories“)

Cea mai bună actriţă debutantă - Mary J. Blige („Mudbound“)

Cel mai bun actor debutant - Timothée Chalamet („Call Me By Your Name“)

Premiul New Hollywood - Jamie Bell („Film Stars Don’t Die in Liverpool“)

Cel mai bun documentar - „Can’t Stop Won’t Stop: A Bad Boy Story“ (Sean Combs)

Cea mai bună distribuţie - „I, Tonya“ (Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Julianne Nicholson, Mckenna Grace şi Caitlin Carver)

Cea mai bună distribuţie dintr-o comedie - „The Big Sick“ (Kumail Nanjiani, Holly Hunter, Zoe Kazan, şi Ray Romano)

Cea mai bună distribuţie de debutanţi - „Mudbound“ (Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Mary J. Blige, Jason Mitchell, Jason Clarke, Rob Morgan şi Jonathan Banks)

Cel mai bun cântec - Andra Day şi Diane Warren: „Stand Up For Something“ (Common“)

Cel mai bun film într-o limbă străină - „First They Killed My Father“ (Angelina Jolie şi Loung Ung )

Cel mai bun regizor - Joe Wright („Darkest Hour“)

Cel mai bun debut regizoral - Taylor Sheridan („Wind River“

Cel mai bun producător - Broderick Johnson, Andrew Kosove şi Cynthia Yorkin („Blade Runner 2049“)

Cel mai bun scenarist - Scott Neustadter şi Michael H. Weber („The Disaster Artist“)

Cea mai bună animaţie - „Coco“

Cea mai bună imagine - Roger Deakins („Blade Runner 2049“)

Cel mai bun compozitor - Thomas Newman („Victoria & Abdul“)

Cel mai bun editor - Sidney Wolinsky („The Shape of Water“)

Cele mai bune efecte vizuale - Joe Letteri, Dan Lemmon, Dan Barrett şi Erik Winquist („War for the Planet of the Apes“)

Cel mai bun sunet - Addison Teague & Dave Acord („Guardians of the Galaxy Vol. 2“)

Cele mai bune costume - Jacqueline Durran („Darkest Hour“ şi „Beauty and the Beast“)

Cel mai bun make up & hair styling - Jenny Shircore („Beauty and the Beast“)

Cel mai bun design de producţie - Dennis Gassner („Blade Runner 2049“)