Jude Law îl va interpreta pe vrăjitorul Albus Dumbledore în filmul „Fantastic Beasts and Where to Find Them 2“

Personajul Albus Dumbledore a fost interpretat în filmele din seria „Harry Potter“ de actorii Richard Harris şi Michael Gambon.

Noul film, care va avea premiera în noiembrie 2018, îl va prezenta pe Albus Dumbledore înainte de a deveni directorul şcolii de vrăjitorie Hogwarts.

„Jude Law este un actor cu un talent extraordinar a cărui muncă o admir de mult timp. Abia aştept să am oportunitatea de a lucra cu el. Ştiu că va reuşi să redea toate feţele nebănuite ale lui Albus Dumbledore în acest film, JK Rowling dezvăluind o perioadă foarte diferită a vieţii personajului“, a spus regizorul acestui proiect cinematografic, David Yates.

„Cum suntem fani noi înşine, suntem extrem de încântaţi să îl avem pe Jude Law în distribuţia «Fantastic Beasts», pentru a interpreta un personaj iubit la nivel global. Jude face parte din familia Warner Bros de mulţi ani şi suntem nerăbdători să pornim împreună în această aventură“, a spus Toby Emmerich, preşedintele Warner Bros.

În filmul „Fantastic Beasts and Where to Find Them 2“, regizat de David Yates, Eddie Redmayne va apărea din nou în rolul vrăjitorului Newt Scamander.

Johnny Depp va interpreta personajul Gellert Grindelwald şi în noul film, după ce a avut o scurtă apariţie în finalul primei pelicule „Fantastic Beasts and Where to Find Them“.

Acţiunea din primul film „Fantastic Beasts And Where To Find Them“ este plasată la New York, cu 70 de ani înainte de evenimentele relatate în seria „Harry Potter“, şi prezintă aventurile lui Newt Scamander, autorul unei cărţi despre creaturi mitologice, care, după şapte decenii, devine unul dintre manualele de studiu la şcoala de magie Hogwarts, frecventată de tânărul vrăjitor Harry Potter.

Jude Law, născut pe 29 decembrie 1972, este un actor britanic de teatru şi film, care a devenit cunoscut pe plan internaţional cu rolul din filmul „Talentatul domn Ripley“ (1999), regizat de Anthony Minghella, pentru care a câştigat un premiu BAFTA şi a fost nominalizat la Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar“. În 2004, starul britanic a fost din nou nominalizat la Oscar, Globul de Aur şi BAFTA, însă la categoria „cel mai bun actor în rol principal“, pentru interpretarea sa din lungmetrajul „Cold Mountain“, regizat tot de Anthony Minghella.

Printre celelalte roluri notabile ale sale se numără cele din filmele „Gattaca“ (1997), „Inamicul e aproape/ Enemy at the Gates“ (2001), „Inteligenţă artificială/ A.I. Artificial Intelligence“ (2001), „Drumul spre pierzanie/ Road to Perdition“ (2002), „Alfie“ (2004), „Closer“ (2004), „Contagion: Pericol nevăzut/ Contagion“ (2011), „Hugo“ (2011), „Anna Karenina“ (2012), „Efecte adverse/ Side Effects“ (2013) şi „Hotel Grand Budapest/ Grand Budapest Hotel“ (2014). De asemenea, a interpretat rolul Dr. Watson în cele două filme din seria cinematografică „Sherlock Holmes“, regizate de Guy Ritchie. Este cunoscut şi pentru interpretarea rolului principal în serialul „Tânărul papă/ The Young Pope“, produs de HBO.

Jude Law este şi un apreciat actor de teatru şi a primit trei nominalizări la Laurence Olivier Awards şi două nominalizări la Tony Awards. A fost recompensat cu un premiu Cesar onorific şi a primit din partea guvernului francez Ordinul Artelor şi Literelor în rang de Cavaler.