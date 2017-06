Hollywoodul, sub atac: Hackerii The Dark Overlord susţin că au sustras filme nelansate de studiouri

Întrebaţi de The Hollywood Reporter dacă plănuiesc să publice mai mult conţinut nelansat încă de Hollywood, după ce au publicat online opt episoade ale show-ului „Steve Harvey’s Funderdome“, nelansat încă de ABC, hackerii au spus că încearcă să obţină sume mari de bani din internet.

„Hollywood este atacat, iar noi ne aflăm în prima linie a acestei ofensive recente. Nu încercăm să speriem pe nimeni. Încercăm să câştigăm sume mari din banii disponibili în mediul online“, au răspuns hackerii.

Grupul The Dark Overlord pretinde că a sustras filme de studio, dincolo de serialele şi filmele nelansate care aparţin unor televiziuni precum IFC şi National Geographic. Deşi Netflix şi Disney/ABC au refuzat să plătească sume cerute, alte companii au plătit discret, potrivit unor surse.

„Nă vă îndoiţi, Hollywood se află sub asalt“, au mai transmis hackerii, pentru The Hollywood Reporter.

Publicarea online a opt episoade ale show-ului „Steve Harvey’s Funderdome“ a marcat cel de-al doilea atac al The Dark Overlord într-o perioadă de cinci săptămâni. Pe 28 aprilie, grupul a publicat online 10 episoade din următorul sezon al serialului „Orange Is the New Black“ pe The Pirate Bay. Cel de-al cincilea sezon al serialului este programat să înceapă pe Netflix vineri.

O sursă din domeniul securităţii cibernetice a sugerat că ABC plăteşte preţul cerut de hacker, după comentarii recente făcute de Bob Iger, director executiv al companiei-mame Disney. „Din câte ştim noi, nu am fost atacaţi de hacker. Am avut o ameninţare că ne va fi furat un film“, a spus el.

Filmul despre care a vorbit Bob Iger ar fi fost „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“. Sursa a spus că fişierul furat a conţinut o parte din acest film, dar a fost stabilit că nu este atât de valoros încât să fie plătită o răscumpărare.

Deşi The Dark Overlord nu a fost grupul aflat în spatele planului de sustragere a filmului de la Disney, comunitatea de hackeri este foarte unită, iar „un afront asupra unuia este un afront asupra tuturor“, potrivit sursei.

Anterior, The Dark Overlord a sustras serialele „NCIS: Los Angeles“ de la CBS şi „New Girl“ de la Fox.

„Aceste scurgeri de conţinut pot limita numărul total de spectatori, pentru că acestea le dezvăluie finalul producţiilor“, a spus Hemanshu Nigam, un fost procuror federal al criminalităţii online din Los Angeles şi şef de securitate pentru News Corp.

Însă, pentru spectatorii de conţinut furat de hackeri, acesta nu este gratuit, potrivit lui Hemanshu Nigam, care a precizat că hackerii pun „ransomware“ în conţinutul furat pe care îl publică, într-un demers menit să atace baza de fani.

„Ransomware“ este un software rău intenţionat care, după ce se instalează, criptează datele victimei ţinându-le „ostatice“ sau şantajează victima, pe care o ameninţă că îi va publica datele dacă aceasta nu plăteşte o „răscumpărare“.

„Hackerii s-au aliat cu piraţii pentru a «injecta» orice persoană care caută sau descarcă materiale furate cu softuri rău intenţionate de toate felurile, pentru a fura informaţii, pentru a o spiona sau pentru a-i distruge computerul cu ransomware“, a spus Hemanshu Nigam.

FBI a transmis că nu garantează că materialele furate vor fi returnate. „În multe cazuri, hackerii nu restituie fişierele, chiar şi după ce este plătită răscumpărarea“, a spus un purtător de cuvânt.

The Dark Overlord a negat că a modificat conţinutul publicat astfel încât să fie maliţios şi a precizat că restituie întotdeauna fişierele odată ce stabilesc un acord de plată.