Faţa neştiută a marelui Toma Caragiu: „Vrei să faci din mine turnătorul tău?“

"E adevarat că am acceptat (funcţia de secretar de partid – n.red.), puteam să declin, să evit, dar şi eu, şi colegii mei am crezut că fac un bine şi teatrului, şi lor daca acţionez ca un paratrasnet… Nu m-am trezit şi cu reclamaţii la raionul de partid că le iau apărarea colegilor în loc să le fac educaţie şi morală?", se confesa Toma Caragiu prietenului său. Cariera de secretar de partid a lui Toma Caragiu ia sfârşit o dată cu montarea "Revizorului" de către Lucian Pintilie - piesă care, după câteva reprezentaţii, este interzisă cu scandal, iar Toma Caragiu, demis din funcţie. În acest context, de presiune psihică venind din tracasările legate de interzicerea "Revizorului", Miron Costin îi comunică dorinţa de a pleca din ţară. Toma Caragiu reacţionează violent: "Faptul ca mi-ai spus-o este o mare ticăloşie. Ştii cine sunt. Sunt un fricos. Eu nu pot să mint. Nu pot rezista unei presiuni, nici fizice, nici psihice. Luat la întrebări la poliţie, ma piş pe mine. Nu rezist...Vrei să faci din mine turnătorul tau? Acum, cu aceasta mărturisire, tu poţi să mă distrugi. Să-mi distrugi cariera, şi tu ştii bine că este punctul meu de sprijin în viaţă...Tu crezi că eu nu sunt filat şi că nimeni nu ştie că avem legături de prietenie? Eu am afişat amiciţia noastră şi nu mi-a fost sub nici un motiv jenă sau frică să fim văzuţi împreună. Acum, tu ai schimbat complet situaţia", a povestit Costin.