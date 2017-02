Culisele celui mai stânjenitor moment din istoria premiilor Oscar. De ce a fost anunţat un alt câştigător la Cel mai bun film şi primele reacţii: „Sunt şocat“

Decernarea Oscarului pentru cea mai importantă categorie – Cel mai bun film – a fost momentul cel mai aşteptat şi controversat al serii. Pentru a marca 50 de ani de la lansarea filmului „Bonnie and Clyde“, actorii Faye Dunaway şi Warren Beatty au fost invitaţi să prezinte marele câştigător.

Uite Oscarul, nu e Oscarul!

Iniţial, în dreptul câştigătorului Oscar 2017 s-a auzit numele musicalului „La La Land“, ceea ce nu a surprins pe nimeni având în vedere că era favoritul cert, lungmetrajul lui Daniel Chazelle câştigând unele dintre cele mai importante trofee atribuite la Hollywood în acest sezon al premiilor cinematografice, inclusiv Globul de Aur şi premiile decernate de Sindicatul producătorilor americani (PGA) şi Sindicatul regizorilor americani (DGA).

Aşadar, echipa filmului a urcat pe scenă pentru a primi trofeul, iar producătorii şi-au început discursul, însă au fost întrerupţi imediat ce a fost constatată eroarea.

„S-a produs o greşeală! «Moonlight» a câştigat Oscarul“, a declarat Jordan Horowitz, producătorul „La La Land“, publicului de-a dreptul şocat. La început, celor prezenţi nu le-a venit să creadă şi s-au gândit că poate este o glumă, idee pe care a avut-o şi gazda show-ului, Jimmy Kimmel, judecând după expresia feţei.

„Nu este o glumă, veniţi aici (către echipa «La La Land» - n.red.). «Moonlight» a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film“, a adăugat Horowitz, care, vădit iritat de postura în care a fost pus, i-a smuls lui Beatty plicul cu numele câştigătorului şi l-a îndreptat către camerele de filmat.

În acel moment, Beatty a încercat să explice nefericita întâmplare: „Vreau să vă lămuresc ce s-a întâmplat de fapt. Am deschis plicul şi scria «Emma Stone, La La Land». De aceea, m-am uitat preţ de câteva momente la Faye şi la voi, nu încercam să fiu amuzant.“

Jimmy Kimmel, gazda Oscar 2017, a încercat să salveze situaţia cu o glumă

„Ei bine, nu ştiu ce s-a întâmplat. Mă învinovăţesc pentru acest moment“, a glumit Jimmy Kimmel. „Să nu uităm că este doar o ceremonie. Ceea ce vreau să spun este că ne displace să vedem oameni dezamăgiţi, dar vestea bună este că am avut şansa să ascultăm câteva discursuri în plus. Ştiam că o să o dau în bară, chiar am făcut asta. Mâine mă întorc la jobul meu şi promit că nu o să mă mai întorc aici niciodată“, a încheiat comediantul momentul penibil.

Cineastul Barry Jenkins, regizorul filmului „Moonlight“, s-a declarat şocat de această victorie neaşteptată, însă nu şi-a putut ascunde entuziasmul: „E foarte clar că în visurile mele nu poate fi adevărat. Dar la naiba cu visurile mele! Am terminat cu ele, pentru că este real ceea ce se întâmplă. Doamne, Dumnezeule! Am fost în această cursă cu oamenii care au muncit pentru «La La Land» şi toată dragostea mea se îndreaptă acum spre ei.“

„Rivala“ Emma Stone: „Mi-a plăcut la nebunie «Moonlight»!“

Totuşi, au existat o mulţime de teorii cu privire la modul în care a ajuns plicul greşit în mâinile celor doi prezentatori, iar misterul s-a adâncit după ce actriţa Emma Stone a declarat că a ţinut plicul cu numele ei în mână pe tot parcursul momentului.

„Mi-a plăcut la nebunie «Moonlight»! Sunt încântată că a câştigat şi, bineînţeles, a fost uimitor să aud numele «La La Land» în dreptul câştigătorului şi sunt sigură că tuturor ne-ar fi plăcut să câştigăm Oscarul pentru Cel mai bun film. Dar mă bucur pentru «Moonlight», cred că este unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile. Totuşi, am ţinut în mână tot timpul plicul în care era trecut numele meu. Aşa că povestea asta…nu vreau să stârnesc ceva, dar sunt sigură că am avut plicul în mână“, a declarat Emma Stone în culise, potrivit Entertainment Weekly. Totuşi, potrivit contabililor responsabili cu evidenţa câştigătorilor Oscar 2017, există două plicuri identice pentru fiecare câştigător.

Emma Stone backstage: "I was also holding my Best Actress card at that time ... I don’t know what happened." #Oscars pic.twitter.com/FS11XVo11y — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Producătorul „La La Land“: „Este şocant, am rămas fără cuvinte!“

La rândul lui, producătorul „La La Land“, Jordan Horowitz, cel care s-a văzut forţat de împrejurări să anunţe că nu filmul său este marele câştigător Oscar 2017, a povestit că avea în mână plicul ce conţinea titlul „Moonlight“ în momentul în care şi-a început discursul, iar un agent de securitate încerca să găsească respectivul plic şi atunci oamenii prezenţi pe scenă au devenit agitaţi.

„Brusc, pe scenă a apărut un bărbat care căută disperat plicul pentru că ştia că ceva e în neregulă. Nu cred că cineva şi-a dat seama, pentru că noi încă eram sub efectul victoriei. Mi-a cerut plicul, l-a deschis şi, într-adevăr, scria «Emma Stone, La La Land». Cum s-a întâmplat una ca asta nu am nicio idee. Apoi au început căutările plicului corect, a fost găsit şi scria «Moonlight, Cel mai bun film».“

Cineastul a recunoscut că a fost o situaţie dificilă, însă a precizat că a fost sincer fericit că a putut să le înmâneze trofeul celor care îl meritau: „Lucrurile se întâmplă şi trebuie să te adaptezi. Nu ştiu…este şocant, am rămas puţin fără cuvinte. Dar vreau să spun că am devenit incredibil de apropiaţi, echipele «La La Land» şi «Moonlight» şi, sincer, a fost o onoare să le dau trofeul. Abia aştept să-I reîntâlnesc, să-i îmbrăţişez şi să-i felicit din nou.“

Mahershala Ali, din „Moonlight“: „E foarte greu să simţi bucurie într-un asemenea moment“

În culise, Mahershala Ali, recompensat cu Oscarul la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din „Moonlight“, a declarat: „Foarte mulţi oameni a rezonat cu «La La Land», mai ales în această perioadă când avem atâta nevoie de speranţă şi lumină. Acest film a avut un impact major, diferit de cel avut de «Moonlight», aşa că în momentul în care am auzit titlul nu am fost deloc surprins, ba chiar m-am bucurat pentru ei. Este un grup format din oameni extraordinary, iar apoi când am văzut că momentul le este perturbat am început să-mi fac griji. Când Jordan Horowitz a făcut anunţul, m-a lovit. Pur şi simplu nu voiam să urc pe scenă şi să iau trofeul cuiva, de aceea e şi foarte greu să simţi bucuria în asemenea moment. Dar simt că suntem foarte norocoşi şi e un lucru remarcabil că am câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film.“

Regizorul „Moonlight“ a declarat în final: „A existat o perioadă în care am crezut că acest film este imposibil de realizat pentru că nu-l puteam face să dea roade. Nu puteam să spun o altă poveste, aşa că toţi oamenii din spatele meu au zis că nu se poate aşa ceva, e inacceptabil. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care sunt lângă mine pe scenă, tuturor din această sală, pentru că nu noi am făcut asta, voi ne-aţi ales.“

De asemenea, Jenkins a publicat pe Twitter o fotografie a plicului ce le-a adus Oscarul.

Jimmy Kimmel, gazda Oscar 2017, a continuat cu glumele

Pe de altă parte, în stilul caracteristic, Jimmy Kimmel a venit cu o altă explicaţie: „Warren Beatty a făcut atât de mult sex, încât nu mai gândeşte corect. El este un tip care, probabil, nu a fost nevoit niciodată să semneze ceva, are angajaţi nişte oameni care fac acest lucru pentru el.“

Renunţând la glume, Jimmy Kimmel a luat apoi un ton serios şi a spus că în realitate nu ştie ce s-a întâmplat cu exactitate: „Nu cunosc întreaga poveste - există nişte lucruri pe care nu le-am aflat încă. Plicul pe care îl ţinea Warren Beatty în mână era pentru categoria «cea mai bună actriţă». Asta ştiu în mod cert. A fost încurcat, pentru că acel carton din interiorul plicului, pe care mi l-a şi arătat la un moment dat, scria «Emma Stone, La La Land». Am crezut că va fi ruşinat şi simpatic şi va profita de acel moment, dar, în realitate, era la fel de perplex ca toată lumea.“