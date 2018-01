„Timpul s-a scurs”. Shonda Rhimes, Reese Witherspoon şi alte femei au lansat o iniţiativă împotriva hărţuirii sexuale

Iniţiativa include un „fond de apărare” în instanţă, construit din donaţii, precum şi sprijinirea demersului „50/50 până în 2020” pentru egalitate de gen în ocuparea funcţiilor de conducere la Hollywood.

Acest fond va fi administrat de National Women’s Law Center, potrivit site-ului „Time’s Up”, care a fost lansat în prima zi a noului an.

Mişcarea „Time’s Up” se află, de asemenea, în spatele protestului tăcut care va avea loc la gala Glourilor de Aur, care va avea loc pe 7 ianuarie la Los Angeles. Femeile care vor participa la eveniment vor purta ţinute negre, în semn de solidaritate cu victimele hărţuirii sexuale care au vorbit recent despre abuzul pe care l-au suferit din partea unor personalităţi puternice din industrie, precum producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

Pe site-ul mişcării, timesupnow.com, a fost publicată o scrisoare deschisă redactată de „peste 300 de femei care lucrează în industria filmului, televiziune şi teatru”, deşi aceasta nu este semnată.

„Fiecărei femei angajate în agricultură care s-a confruntat cu avansuri sexuale nedorite din partea angajatorului, fiecărei casnice care a încercat să scape de un invitat abuziv, fiecărei femei de serviciu blocate noaptea într-o clădire cu un supraveghetor prădător, fiecărei chelneriţe care a fost atinsă în mod nepotrivit şi a trebuit să accepte acest lucru zâmbind (…) fiecărei femei migrante care a fot redusă la tăcere prin ameninţări şi femeilor din fiecare industrie care sunt supuse unor umilinţe şi unui comportament agresiv: Suntem alături de voi”, arată scrisoarea.

Potrivit The New York Times, „Time’s Up” este iniţiativa unei coaliţii cu numeroase comitete concentrate pe diferite obiective, dar nu are lideri centrali. Shonda Rhimes, Reese Witherspoon, Donna Langley, preşedinte al Universal Pictures şi Nina Shaw, avocată cunoscută în industria divertismentului, se numără între persoanele-cheie ale acestei mişcări.

Această iniţiativă vine după ce scandalul sexual izbucnit la începutul lunii octombrie, odată cu lansarea primelor acuzaţii la adresa producătorului Harvey Weinstein, a luat amploare, acuzaţii similare fiindu-le aduse mai multor personalităţi precum regizorul James Toback, actorul Kevin Spacey, producătorul Brett Ratner şi Roy Price, şeful Amazon Studios şi responsabilul de conţinut al Amazon Video.