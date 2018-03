Solistul Eagles of Death Metal, reacţie dură faţă de „ipocriţii“ care au manifestat împotriva armelor: Exploataţi memoria celor morţi pentru atenţie şi „like-uri“

Jesse Hughes critică manifestanţii împotriva armelor de foc la „March of Our Lives“ FOTO Getty Images

Un val de proteste a urmat postării cântăreţului de la formaţia Eagles of Death Metal. Pe Instagram, Jesse Hughes (45 de ani) a publicat un desen ironic, în care o femeie explica interlocutorului ei că „şi-a aruncat arma pentru a contribui la încetarea violenţei“. Răspunsul bărbatului: „Mi-am tăiat organele genitale pentru a opri violurile“, scrie News.ro.

Cântăreţul i-a acuzat de ipocrizie pe tinerii care luptă pentru schimbarea legii armelor de foc în Statele Unite, afirmând că „denigrează şi exploatează memoria celor 16 liceeni care au murit din dorinţa de a obţine „like-uri“ şi de a atrage atenţia mass-media pe Facebook“.





Artistul nu vede decât ipocrizie în manifestările liceenilor, pe care le numeşte „deplorabile şi dezgustătoare“.





„În mod evident, cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci pentru a combate abuzurile cronice şi nerespectarea legii (precum legea împotriva crimei) este să... adopţi o altă lege. Genial! Dar înainte să adoptăm o lege vom merge să denigrăm memoria şi să ne blestemăm pe noi înşine prin exploatarea morţii a 16 dintre colegii noştri studenţi pentru câteva like-uri pe Facebook şi ceva atenţie mediatică. (...) Ar fi amuzant, dacă n-ar fi deplorabil şi dezgustător“, a scris solistul.



Referindu-se la atentatele de la Paris din noiembrie 2015, Hughes a vorbit despre faptul că „a supravieţuit masacrului“, amintind că „armele de foc l-au apărat“ pe el şi pe prietenii lui la Bataclan.





„Ca supravieţuitor al unui masacru provocat de împuşcături în masă, vă pot spune, la prima experienţă, că toţi cei care protestaţi şi lipsiţi de la şcoală, insultaţi memoria celor care au fost ucişi şi abuzaţi, mă insultaţi pe mine şi pe cei care iubesc libertatea, prin fiecare acţiune din partea voastră. Trăiască Rock’n’Roll-ul... şi fie ca fiecare dintre cei care abuzează acum de memoria celor morţi, să trăiască suficient cât să aibă timp să plătească pentru ce fac şi să fie blestemaţi...“, a încheiat cântăreţul.

„Când am intrat în culise, am trecut prin faţa unui individ care ar fi putut fi agent de securitate şi el nici măcar nu s-a uitat la mine. Am mers imediat la organizator şi l-am întrebat cine este acel individ. I-am spus că aş dori să fie pus un alt agent în locul aceluia, însă mi s-a răspuns doar că alţi agenţi nu au ajuns însă. Abia apoi am aflat că erau şase agenţi de securitate, sau poate chiar mai mulţi, care nu au venit deloc. Pare destul de clar că aceştia aveau un motiv să nu se prezinte“, a povestit cântăreţul.

Un milion de americani au manifestat, sâmbătă, în mai multe oraşe din Statele Unite. La apelul liceenilor care au supravieţuit în urma masacrului din parkland (Florida), mii de persoane au ieşit pe străzile din Washington şi New York pentru a cere încetarea liberei circulaţii a armelor de foc.

Printre ei, mai multe staruri li s-au alăturat, precum George Clooney şi Paul McCartney. Acesta din urmă a purtat un tricou negru pe care a scris: „Putem pune capăt violenţei cu arme de foc“.

Paul McCartney la March of Our Lives, în New York FOTO Getty Images

Fostul membru The Beatles a evocat cu emoţie, pentru CNN, moartea lui John Lennon, asasinat cu cinci gloanţe în decembrie 1980: „Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost ucis din cauza violenţei cu arme de foc nu departe de aici“, a spus el.

Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Ariana Grande şi alţi artişti au cântat la „March for Our Lives“, sâmbătă, în Washington, în timp ce actorul George Clooney, regizorul Steven Spielberg, cântăreaţa Cher şi alte vedete s-au numărat printre sutele de mii de protestatari care au ieşit pe străzi în mai multe oraşe.

Unele dintre aceste celebrităţi au făcut şi donaţii în sprijinul evenimentului iniţiat de elevi, împotriva violenţei cu arme de foc, după atacul care a avut loc pe 14 februarie la un liceu din Parkland, Florida.

În urma atacului de la Marjory Stoneman Douglas din Parkland au murit 17 elevi şi profesori.

Ariana Grande FOTO Shawn Thew/EPA