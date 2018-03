Regina Elisabeta din „The Crown“, plătită mai puţin decât soţul ei, ducele Philip: cum explică producătorii Netflix

Se pare că inclusiv o regină trebuie să lupte pentru a fi plătită la fel de bine ca soţul ei. În cadrul unei conferinţe recente, producătorii seriei de succes „The Crown“ au dezvăluit că actriţa Claire Foy (33 de ani) a avut un salariu mai mic decât Matt Smith (35 de ani) pentru primele două sezoane, în ciuda faptului că a interpretat rolul principal. Actriţa ar fi primit 40.000 de dolari pentru fiecare episod, în timp ce suma încasată de colegul ei nu a fost dezvăluită, potrivit BBC

Deşi Foy a fost recompensată cu un Glob de Aur pentru portretizarea reginei Elisabeta a II-a, explicaţia producătorilor pentru diferenţa salarială este că Smith era mult mai cunoscut când a primit rolul ducelui Philip, graţie serialului „Doctor Who“.

Totuşi, potrivit „Variety“, producătorii Netflix au promis că această situaţie se va schimba din sezonul trei, deşi este tardiv, având în vedere că actriţa Claire Foy va fi înlocuită de Olivia Colman (44 de ani). „Nimeni nu va primi mai mulţi bani decât regină“, a declarat directorul creativ al companiei.

Înainte de lansarea sezonului doi, Foy declara pentru The Guardian că întotdeauna oamenii se aşteaptă ca femeile să respecte nişte norme prestabilite: „Când eşti tânără ţi se spune ce este atrăgător, ce este acceptabil, ce este bine, ce este rău, cum trebuie să fii. Sunt norocoasă pentru că am descoperit actoria ca o formă de a mă exprima liber, însă dacă nu ţi se dă voie să faci acest lucru, nu poţi ieşi la lumină. Ideea că trebuie să fii ca toţi ceilalţi îmi frânge inima“.

Primele două sezoane „The Crown“ au avut un succes fulminant, bucurându-se inclusiv de aprecierile reginei Elisabeta. La momentul lansării, a fost cel mai scump serial produs de Netflix – 100 de milioane de lire sterline.

Dezvăluirea producătorilor „The Crown“ vine într-un moment în care actriţele de la Hollywood luptă împotriva acestei mari probleme din industrie – diferenţa salarială dintre femei şi bărbaţi.

Această diferenţă este cel mai bine evidenţiată în topurile Forbes. În 2017, Emma Stone a fost cel mai bine plătită actriţă, cu 26 de milioane de dolari, în timp ce Mark Wahlberg a fost cel mai bine plătit actor, cu 68 de milioane de dolari.

Unul dintre cele mai discutate cazuri a fost cel în care Mark Wahlberg a primit 1,5 milioane de dolari pentru rolul din „All the Money in the World“, în timp ce partenera sa, actriţa Michelle Williams, a fost plătită cu doar 1.000 de dolari. În momentul în care a aflat, actorul şi-a donat tot onorariul campaniei Time’s Up, care luptă împotriva abaterilor sexuale la locul de muncă.