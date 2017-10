Reacţiile celebrităţilor după acuzaţiile de hărţuire sexuală îndreptate împotriva lui Harvey Weinstein: „Bogaţii cumpără tăcerea oamenilor de zeci de ani“

Producătorul Harvey Weinstein, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” (1998), în vârstă de 62 de ani, a fost acuzat de mai multe femei, printre care actriţa Ashley Judd, Rose McGowan (49 de ani), un model şi două asistente ale producătorului, de hărţuire sexuală. Acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani, potrivit unui articol publicat în New York Times, scrie News.ro

Ashely Judd povestea că, în urmă cu 20 de ani, a avut o întâlnire cu Weinstein într-o cameră de hotel din Beverly Hills, unde el a întrebat dacă poate să-i facă un masaj sau dacă ea ar dori să îl privească în timp ce face duş.

Brie Larson FOTO Getty Images

„Ca întotdeauna, sunt alături de curajoşii supravieţuitori ai atacurilor şi hărţuirilor sexuale. Nu este vina voastră. Eu vă cred“, a fost mesajul actriţei, pe contul său de Twitter.

„Oamenii influenţi cumpără tăcerea în schimbul unor aranjamente. Clauza de confidenţialitate le oferă prădătorilor ocazia de a răni alte persoane, iar asta se întâmplă de zeci de ani.“, a declarat actorul Judd Apatow.

„Persoanele bogate îi plătesc pe cei pe care i-au rănit, aşa cum au făcut Donald Trump şi Cosby. Dacă acceptaţi aceşti bani, ei vor continua să facă acest lucru“, a adăugat actorul american, într-un alt tweet.

New York Times a scris că Weinstein a reuşit să ajungă la o înţelegere cu opt femei care l-au acuzat de hărţuire sexuală, printre care o femeie care a mărturisit că a fost silită să-i facă masaj producătorului în timp ce acesta era gol şi actriţa Rose McGowan, căreia i-a cumpărat liniştea pentru 100.000 de dolari la scurt timp după ce aceasta s-a lansat cu rolul din „Scream“ (1997), în urma unui incident dintr-o cameră de hotel, în tmpul Festivalului de Film Sundance, pe când actriţa avea 23 de ani.

Actriţa şi producătoarea americană Lena Dunham (31 de ani) a postat, la rândul ei, un mesaj pe reţelele de socializare, după publicarea articolului din NY Times: „Femeile care aleg să vorbească despre experienţele de hărţuire sexuală cu Harvey Weinstein merită admiraţia noastră. Nu este nici amuzant, nici uşor. Ceea ce fac ele se numeşte curaj“, a postat actriţa.

Chiar dacă câteva dintre celebrităţile de la Hollywood au făcut declaraţii publice prin care susţineau acuzaţiile de hărţuire sexuală aduse producătorului Weinstein, alte personalităţi din industria showbiz-ului american, printre care şi producătorul Scott Dickerson, sunt de părere că majoritatea va păstra tăcerea.

„Mă aştept ca elita celebrităţilor de la Hollywood să păstreze tăcerea, în mare măsură, în legătură cu Weinstein. Personal, nu dau doi bani despre orice repercusiuni ar putea exista după condamnarea lui“, a postat producătorul pe Twitter.

De asemenea, actriţa americană Heather Matarazzo (32 de ani) a scris: „ Adevărul este că noi femeile, inclusiv eu, am fi mult mai pregătite să denunţăm experienţele de acest fel trăite în această industrie dacă am şti că ar avea cineva grijă de noi. Dar nu este aşa. Dacă am şti că bărbaţii sau femeile din industrie, care pretind a fi «feminişti/feministe» şi se află în poziţii de putere, ar garanta că nu îşi vor închide uşile, ci dimpotrivă, le-ar deschide larg pentru aceia care vor să spună adevărul.“, a fost mesajul actriţei.









Şi scenarista americană Stephanie Mickus a făcut mărturisiri despre reputaţia producătorului acuzat de hărţuire sexuală: „Am avut întâlniri la casa de producţie Weinstein cu alte femei. Iar de fiecare dată auzeam spunându-se «atât timp cât nu te vei întâlni cu Harvey, vei fi în regulă». Asta e realitatea“, a scris tânăra.





Scriitoarea şi producătoarea Jennifer Konner reacţionează şi ea, în urma articolului publicat în The New York Times: „Cine sunt acei agenţi/manageri care şi-au trimis clienţii să se întâlnească cu el, în condiţiile în care „secretul“ hărţuirii sexuale era bine ştiut în industrie? Ei ar trebui să fie următorii (n.r. următorii puşi sub acuzare)“, a fost mesajul producătoarei.