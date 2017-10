Natassia Malthe, cunoscută din „Elektra“, a povestit cum a fost violată de Harvey Weinstein: „Eram complet scârbită“ VIDEO

În cadrul unei conferinţe, Natassia Malthe a povestit cu ochii în lacrimi cum Harvey Wesintein a violat-o în urmă cu nouă ani. „Am fost foarte reticentă în a dezvălui aceste lucruri, mă sperie în anumite privinţe, dar prietenii mei m-au încurajat să o fac. De asemenea, o fac şi pentru băieţelul meu de trei ani, pentru ca el să înţeleagă că trebuie să respecte femeile, dar şi pentru toate fetele care nu ar trebui să treacă niciodată printr-o asemenea experienţă şi pentru toate femeile care au încercat sau încearcă să-şi clădească o carieră la Hollywood“, a declarat actriţa, citată de Daily Mail

Malthe a dezvăluit că nefericitul eveniment s-a petrecut după gala BAFTA din 2008, unde la petrecerea ce a precedat evenimentul, Weinstein a abordat-o şi în timpul unei scurte discuţii absolut banale a întrebat-o unde este cazată. Fără a bănui ce urma să se întâmple, mai ales că producătorul era alături de soţia sa, actriţa a menţionat numele hotelului.

„Am plecat destul de devreme pentru că eram foarte obosită. În mijlocul nopţii, am fost trezită de bătăile violente în uşa camerei de hotel şi-l auzeam cum ţipa: «Deschide, sunt Harvey Weinstein». Am fost şocată şi m-am simţit umilită. În acel hotel erau cazaţi foarte mulţi oameni din industrie. Îmi făceam griji că cineva l-ar putea auzi şi şi-ar putea imagina că mă culc cu eu. Am deschis uşa. Avea hainele murdare şi era răvăşit. Primul gând a fost că era drogat. A intrat, şi-a dat pantalonii jos şi s-a aşezat pe pat. Eram speriată şi nu ştiam ce să fac“, şi-a amintit actriţa.

Malthe susţine că Weinstein a început să enumere câteva actriţe care au ajuns în top datorită faptului că s-au culcat cu el. „Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că era deasupra mea. Nu a fost un act sexual consensual. Nu a folosit prezervativ. După ce m-a violat, s-a masturbat în faţa mea şi a ejaculat. Eram complet scârbită. Efectiv am încercat să nu mă gândesc deloc la ce se întâmplă. Am închis oamenii şi mă rugam să se termine. Eram ca o persoană moartă. Am rămas nemişcată chiar şi după ce s-a terminat, eram complet dezgustată.“

A doua zi, Weinstein i-a trimis scenariul pentru musicalul „Nine“ şi a anunţat-o că i-a aranjat o audiţie cu regizorul filmului, Rob Marshall: „Mă simţeam foarte inconfortabil din cauza celor întâmplate, dar am decis să mă duc la audiţie, care a şi decurs foarte bine. Apoi, Harvey mi-a cerut să ne întâlnim, însă i-am spus explicit că accept doar dacă este o întâlnire de afaceri. M-a asigurat că va fi prezentă şi asistenta lui şi acest lucru m-a liniştit. Când am ajuns în camera lui Harvey, mai era încă o tânără. Harvey a apărut într-un halat, şi l-a dat jos, iar fata a început să-i facă sex oral. El mi-a spus că vrea să facem sex în trei, iar când am refuzat, au început să râdă de mine. Am plecat.“

Ulterior, Malthe l-a confruntat telefonic cu privire la cele întâmplate, spunându-i că preferă să renunţe la film dacă acela este preţul, iar Weinstein a reacţionat violent: „S-a enervat foarte tare, mi-a zis că mi-a oferit o oportunitate incredibilă şi că eu sunt o curvă nerecunoscătoare.“

Malthe a decis să renunţe la rolul din „Nine“ şi chiar a părăsit Statele Unite, însă a precizat că Harvey Weinstein nu a fost un caz izolat, ci doar cel mai grav: „Am mai fost hărţuită sexual şi de alţi bărbaţi influenţi de la Hollywood, dar experienţele mele cu Harvey au fost cele mai rele. Bărbaţilor de la Hollywood nu ar trebui să le fie permis să forţeze femeile să-i satisfacă sexual doar pentru a-şi putea face meseria.“

Natassia Malthe este a noua femeie care îl acuză pe Harvey Weinstein de viol, printre care un model italian, care şi-a păstrat anonimatul, actriţele Asia Argento, Rose McGowan, Lysette Anthony şi Lucia Evans, care la momentul respectiv era studentă.

De asemenea, alte peste 30 de femei l-au acuzat pe mogul de hărţuire sexuală, printre acestea numărându-se nume de top de la Hollywood ca Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow , Asia Argento, Ashley Judd, Léa Seydoux şi Cara Delevingne.