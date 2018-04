Mesajul emoţionant transmis de fosta iubită a lui Avicii: „Nu mai pot să mă uit la fotografia lui, ştiind că n-o să-l mai văd niciodată“ FOTO

Fosta prietenă a lui DJ Avicii şi-a dezvăluit tristeţea prin mai multe mesaje şi fotografii personale pe Instagram, la o zi după moartea neaşteptată a artistului scrie Daily Mail.

Una din fotografiile tinerei este însoţită de mesajul: „«Hai, iubito, nu renunţa la noi. Alege-mă pe mine şi îţi voi arăta dragostea». Acestea sunt versurile unei melodii pe care Tim a scris-o pentru mine. Aş fi vrut să mă ridic la nivelul lor. În cei doi ani în care am fost unul şi acelaşi, el a fost cel mai bun prieten al meu. Nu mai pot să mă uit la fotografia lui, ştiind că n-o să-l mai văd niciodată“, a scris tânăra, notează Mediafax.

Fosta iubită a lui Avicii a folosit şi versuri din celebra piesă „Wake Me Up“: „Încă îmi adun gândurile şi vă mulţumesc pentru cuvintele şi gândurile bune. «Wake Me Up when it’s all over» (n.red. trezeşte-mă când totul a luat sfârşit), pentru că nu vreau să fie adevărat“, a mai scris tânăra.





Cei doi au avut o relaţie între anii 2011 şi 2013.

FOTO Instagram

Muzicianul care a renunţat la turnee în 2016, din cauza problemelor de sănătate, s-a fotografiat în urmă cu câteva zile cu fanii din luxoasa staţiune Muscat Hills în care îşi petrecea vacanţa. Fotografia de mai jos a fost postată în urmă cu patru zile pe contul de Instagram al staţiunii în care starul suedez şi-a petrecut ultimele zile din viaţă.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).