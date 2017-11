Laurence Fishburne divorţează de soţia sa, actriţa Gina Torres, după 15 ani de căsnicie

Divorţul a fost intentat de Laurence Fishburne, joi, motivul fiind „diferenţele ireconciliabile” dintre el şi Gina Torres.

Cei doi au împreună o fiică în vârstă de 10 ani, iar Laurence Fishburne vrea să obţină custodie comună.

Documentele de divorţ, înregistrate la Tribunalul Superior din Los Angeles, arată că cei doi actori au ajuns la un acord în privinţa bunurilor pe care le deţin împreună.

Laurence Fishburne şi Gina Torres s-au căsătorit în septembie 2002 şi s-au despărţit în octombrie 2016. Cei doi au interpretat un cuplu căsătorit în serialul de televiziune ”Hannibal”.

Fishburne a mai avut o căsnicie de cinci ani, cu actriţa Hajna O. Moss, de care a divorţat în 1990. Cei doi foşti soţi au împreună un fiu, actorul Langston Fishburne, în vârstă de 30 de ani, şi o fiică, actriţa Montana Fishburne, în vârstă de 26 de ani.

Laurence John Fishburne III, născut pe 30 iulie 1961, este un actor, scenarist, regizor şi producător de film american. A devenit celebru cu rolul Morpheus din trilogia de filme ştiinţifico-fantastice ”Matrix”, dar s-a remarcat şi în alte producţii cinematografice de succes, precum ”Apocalypse Now”, ”What's Love Got to Do With It” şi ”Boyz n the Hood”. Între 2008 şi 2011, a interpretat rolul Dr. Raymond Langston în serialul ”CSI: Crime Scene Investigation”, difuzat pe CBS, iar în 2013 a jucat în filmul ”Man of Steel”, regizat de Zack Snyder.

Gina Torres, născută pe 25 aprilie 1969), este o actriţă americană de televiziune şi film. A apărut în numeroase seriale TV, precum ”Hercules: The Legendary Journeys” (în rolul Nebula), ”Xena: Warrior Princess” (Cleopatra), ”Suits” (Jessica Pearson) şi ”Westworld” (Lauren). Actriţa a apărut alături de Chris Rock în lungmetrajul ”I Think I Love My Wife” şi în alte filme precum ”South of Pico” şi ”Serenity”.





Laurence Fishburne şi Gina Torres în 2003 FOTO Getty Images