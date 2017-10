Kate Beckinsale povesteşte cum a decurs prima întâlnire cu Harvey Weinstein, când ea avea 17 ani: „Mai târziu, când îl refuzam, ţipa şi mă ameninţa“

Kate Beckinsale, care a jucat în filme produse de compania lui Weinstein, printre care „Serendipity“ şi „The Aviator“, a dezvăluit pe Instagram cum a decurs prima întâlnire cu producătorul de film. La momentul respectiv, actriţa avea doar 17 ani şi a fost contactată de asistenta lui Weinstein, care a întâmpinat-o într-un halat de baie.

„Eram incredibil de tânără şi de naivă, nu mi-a trecut nicio secundă prin minte că acel bărbat mai în vârstă decât mine şi deloc atrăgător s-ar aştepta să fiu interesată de el din punct de vedere sexual. După ce am refuzat să consum alcool şi i-am spus că trebuie să merg la cursuri în dimineaţa următoare, am plecat nefericită, dar neatinsă“, a rememorat actriţa, citată de Hollyood Reporter.

Kate Beckinsale mai scrie că ani mai târziu Harvey Weinstein „nu-şi mai amintea dacă m-a hărţuit sau nu“: „M-a întrebat dacă «a încercat ceva» la acea primă întâlnire cu mine. Mi-am dat seama că nu-şi mai putea aminti dacă m-a hărţuit sau nu. Am avut ceea ce credeam că sunt limite – l-am refuzat din punct de vedere profesional de multe ori de-a lungul anilor, iar multe dintre cazuri au sfârşit cu el ţipând la mine, numindu-mă târfă şi ameninţându-mă. Am înţeles că se amuza spunându-le oamenilor: «Kate trăieşte pentru a mă refuza pe mine».“

„Faptul că mi-am apărat integritatea şi l-am refuzat mi-a afectat cariera“

Actriţa susţine însă că refuzurile repetate i-au dăunat carierei: „Aceste lucruri demonstrează care este status quo-ul din această industrie de care am fost conştientă. Faptul că am luptat pentru integritatea şi reputaţia mea şi am refuzat astfel de lucruri, chiar dacă mi-a permis să mă simt bine cu mine pentru că am ştiut că nu am făcut niciun compromis, fără îndoială mi-au afectat cariera şi nu am simţit niciodată că m-a susţinut cineva, cu excepţia familiei mele.“

Beckinsale a felicitat toate femeile care au avut curajul să-şi împărtăşească experienţele tulburătoare avute cu Harvey Weinstein şi, la fel ca alte voci, a declarat că aceasta trebuie să fie o lecţie pentru toţi prădătorii din industrie: „Ei bine, puteţi introduce şi alte nume în locul lui Harvey Weinstein, dar trebuie să conştientizăm că noi putem face schimbări. Pentru fiecare moment ca acesta au existat alte sute în care o persoană vulnerabilă a dezvăluit un comportament neprofesional şi scandalos doar pentru a afla că este neputincioasă din cauza unei atmosfere de frică în care se pare că au trăit mulţi.“

Actriţa a oferit şi un exemplu clar despre cum Weinstein se folosea de influenţa sa pentru a le închide gura celor care încercau să facă o schimbare: „Un prieten care îmi cunoştea experienţa a avertizat o tânără actriţă care îi spusese că va lua cina cu Harvey. În următoarea zi, prietenul meu a primit un telefon prin care a fost anunţat că nu va mai lucra niciodată la un film Miramax. Tânăra respectivă făcea sex cu Harvey în mod consimţit şi îi spusese cine a atenţionat-o. Hai să încetăm să mai permitem ca femeile să fie privite aşa şi să ne amintim că Harvey este emblema unui sistem bolnav şi că avem de lucru.“

Amintim că după ce jurnaliştii de la The New York Times au publicat un articol în care au dezvăluit o parte dintre abuzurile mogulului , peste 30 de femei l-au acuzat pe producătorul american de film Harvey Weinstein (65 de ani) că le-a hărţuit sexual, le-a violat şi le-a şantajat, printre acestea numărându-se nume de top de la Hollywood - Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow , Asia Argenton, Ashley Judd, Léa Seydoux şi Cara Delevingne.

Foarte multe voci susţin că Harvey Weinstein a reuşit să-şi ascundă abuzurile vreme de 30 de ani cu complicitatea oamenilor din industrie. În timp ce unii neagă că ar fi ştiut, alţii recunosc voalat că ştiau unele detalii şi recunosc că producătorul a avut o influenţă extraordinară şi a fost de neatins până acum. George Clooney însă a declarat tranşant că toţi cei din industrie sunt complici şi că zvonurile au apărut încă din anii '90, dar nimenu nu a fost interesat să cerceteze. Totuşi, starul, care a admis că a fost prieten bun cu Weinstein vreme de 20 de ani, a precizat că nu cunoştea gravitatea faptelor sale.

De asemenea, victimele, cele mai vocale fiind Léa Seydoux şi Rose McGawn, susţin că toată lumea din Cetatea Filmului ştia despre comportamentul lui Weinstein, care obişnuia să se laude că a făcut sex cu majoritatea actriţelor şi făcea avansuri nedorite nu doar în spatele uşilor închise, ci şi în public.