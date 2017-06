Fetele lui Sylvester Stallone au atras toate privirile pe catwalk: cum arată tinerele şi ce au spus despre viaţa alături de celebrul actor şi regulile acestuia FOTO

Fiicele cele mari ale veteranului filmelor de acţiune au fost admirate la evenimentul de modă, unde au păşit pe podium în ţinute îndrăzneţe.

Sistine şi-a pus în evidenţă picioarele frumoase într-o rochie scurtă neagră din dantelă, pe care a accesorizat-o cu un kimono.

Sora ei, Sophia, a optat pentru o fustă neagră din piele, cu talie înaltă şi până deasupra genunchilor, şi un sutien negru, pe deasupra purtând o cămaşă bărbătească albă.

Cele două tinere mai au o soră, pe Scarlet, în vârstă de 15 ani, toate fiind rezultate din mariajul de peste 20 de ani pe care actorul îl are cu Jennifer Flavin, o prezenţă la fel de atrăgătoare.

Chiar dacă sunt încă foarte tinere, Sophia, Sistine şi Scarlet sunt foarte bine văzute în industria modei, trio-ul realizând pictoriale şi apărând pe coperţile unor reviste celebre, precum Harper's Bazaar şi The Hollywood Reporter. Mai mult, cele trei au fost alese Miss Golden Globes 2017 şi au avut misiunea de a înmâna prestigioasele trofee starurilor din cinematografie.

„Cred că suntem nişte prezenţe învăluite în mister, pentru că abia ne începem cariera, iar de la gala Globurile de Aur ni s-a acordat o atenţie deosebită“, a mărturisit Sistine pentru Harper by Harper's Bazaare. „Cred că ceea ce se întâmplă este asemănător efectului pe care îl are un bulgăre de zăpadă care se rostogoleşte. Atragem din ce în ce mai multă atenţie, nu mi se pare că suntem încă foarte cunoscute. Cred că este frumos să putem începe de la zero şi să ne construim un nume. Este incintant, este începutul a ceva nou“, a mai adăugat tânăra.

Fetele au vorbit şi despre ce înseamnă să ai un tată celebru, însă au insistat că au avut o copilărie normală, iar educaţia şi şcoala joacă roluri importante în sânul familiei lor.