Cele mai bogate femei din lume

Pentru al doilea an la rând, Liliane Bettencourt, în vârstă de 94 de ani, domină topul Forbes al celor mai bogate femei din lume FOTO Getty Images

Pentru al doilea an la rând, Liliane Bettencourt, în vârstă de 94 de ani, domină topul Forbes al celor mai bogate femei, cu o avere de aproape 40 de milioane de dolari.

Franţuzoaica deţine, împreună cu copiii ei, 33% din acţiunile celebrului imperiu cosmetic L’Oreal, fondat de tatăl său, Eugene Schueller, în 1907. Veniturile companiei sunt cu 3,4 miliarde de dolari mai mari decât în 2016, ceea ce o plasează pe Bettencourt pe locul 14 în clasamentul general, care conţine numele a 2043 de miliardari, dintre care un număr-record de 227 sunt femei.

A doua cea mai bogată femeie din lume este Alice Waton (67 de ani), cu o avere de 33,8 miliarde de dolari. Singura fiică a fondatorului Wal-Mart, Alice îşi revendică poziţia a 17-a în clasamentul general chiar dacă firma a înregistrat creşteri finaciare de 1,5 miliarde faţă de anul trecut. Miliardara nu a jucat un rol important în afacerea familiei, preferând arta, spre deosebire de fraţii ei, Rob şi Jim, care s-au concentrat pe Wal-Mart, companie care administrează un lanţ de magazine şi hipermarketuri. Cu toate acestea, Walton rămâne cea mai bogată femeie din America şi una dintre cele patru doamne Walton din topul Forbes, a căror avere însumată înseamnă aproape 50 de miliarde de dolari. În clasament se regăsesc cumnata ei, Christy Walton, şi verişoarele Anne Walter Kroenke şi Nancy Walton Laurie.

Podiumul este completat de Jacqueline Mars, cu o avere de 27 de miliarde de dolari. Americanca în vârstă de 77 de ani deţine o treime din cel mai mare producător de dulciuri, Mars, compania pe care bunicul ei a înfiinţat-o în 1911, în propria bucătărie.

Italianca Maria Franca Fissolo (76 de ani) se poziţionează pe al patrulea loc, cu 25,2 miliarde de dolari. Maria este văduva lui Michele Ferrero, cel care a transformat grupul Ferrero într-una dintre cele mai mai companii de dulciuri, cunoscută pentru crema Nutella, ciocolatele Kinder şi bomboanele mentolate Tic-Tac.

De la faliment la miliarde

În top se regăsesc şi Laurene Powell Jobs (53 de ani), văduva lui Steve Jobs, cu o avere de 20 de miliarde de dolari, şi Charlene de Carvalho-Heineken (62 de ani), cu o avere de 12,6 miliarde de dolari, generată de acţiunile pe care le are la Heineken.

Cel mai bun an îl are însă Gina Rinehart (63 de ani), care este cea mai bogată femeie din Australia, afacerea ei cu minereu de fier crescând de la 6,2 la 15 miliarde de dolari în doar un an. Mai mult, faţă de toate celelalte femei care au depăşit-o, Rinehart şi-a dobândit singură averea, după ce a preluat compania falimentară de la tatăl ei.

Top 10 cele mai bogate femei din lume

1. Liliane Bettencourt

39,5 miliarde $

L’Oreal

2. Alice Walton

33,8 miliarde $

Wal-Mart

3. Jacqueline Mars

27 miliarde $

Mars

4. Maria Franca Fissolo

25,2 miliarde $

Ferrero

5. Susanne Klatten

20,4 miliarde $

BMW şi farmaceutice

6. Laurene Powell Jobs

20 miliarde $

Apple, Disney

7. Gina Rinehart

15 miliarde $

Minerit

8. Abigail Johnson

14,4 miliarde $

Mangement bancar

9. Iris Fontbona

13,7 miliarde $

Minerit

10. Beate Hesiter

13,6 miliarde $

Supermarketuri