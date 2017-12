Cel mai generos dintre pământeni. Câţi bani le-a dat George Clooney celor 14 prieteni care l-au ajutat la începutul carierei: „Eram în stare de şoc“

Unul dintre prietenii apropiaţi ai starului de la Hollywood, omul de afaceri Rande Gerber (55 de ani), care este căsătorit cu supermodelul Cindy Crawford (51 de ani), a fost cel care a dezvăluit gestul extrem de generos al celebrului actor. Clooney şi-a invitat cei 14 prieteni la cină pentru a le dărui câte o valiză plină cu bani, scrie Daily Mail. Câte 1,3 milioane de dolari, mai exact.





Cu începuturi umile în Kentucky, George s-a dovedit a fi mai mult decât recunoscător pentru cei care i-au fost alături şi l-au ajutat în drumul său spre succes.

Rolul său ca Dr. Doug Ross în serialul de succes „ER“ i-a adus faima în 1994, iar ulterior George Clooney a devenit unul dintre cei mai apreciaţi actori de la Hollywood, ceea ce i-a adus, fără îndoială, şi stabilitatea financiară.

Omul de afaceri şi fostul model Rande Gerber a detaliat momentul în care Clooney le-a mulţumit prietenilor lui cu un cadou generos.

„Există un grup de prieteni pe care îl numim «băieţii». George ne-a sunat într-o zi şi ne-a spus: «Hei, marcaţi 27 septembrie 2013 în calendarul vostru. Toată lumea va veni la mine pentru cină».

când am ajuns, George a ţinut un discurs: «Vreau să ştiţi cât de mult însemnaţi pentru mine şi cât de mult contaţi în viaţa mea. Am venit în Los Angeles, am dormit pe canapeaua voastră. Sunt foarte norocos să vă am în viaţa mea şi vreau să ştiţi că n-aş fi ajuns unde sunt astăzi fără voi toţi. Aşadar, e foarte important pentru mine ca, în timp ce încă suntem toţi împreună, să vă răsplătesc într-un fel. Vreau să vă deschideţi valizele“, a povestit Rande întâmplarea din urmă cu patru ani.

Rande Gerber alături de George Clooney FOTO Shutterstock

Rande a detaliat apoi ceea ce conţinea fiecare valiză: „Fiecare dintre noi - 14 la număr - a primit un milion de dolari. Fiecare dintre noi. Eram în stare de şoc“, a adăugat omul de afaceri.

„A continuat apoi spunând: «Ştiu că am trecut cu toţii prin vremuri grele, unii dintre voi continuă să treacă prin asta. Nu trebuie să vă faceţi griji de acum înainte pentru cum vă veţi creşte copiii, cum le veţi plăti şcoala sau pentru faptul că trebuie să vă plătiţi ipoteca»“, a adăugat Rande detaliind discursul emoţionant al actorului.





„Karma şi-a făcut bine treaba“





Omul de afaceri, apropiat lui Clooney, a detaliat şi faptul că unii dintre cei 14 prieteni ai actorului erau persoane obişnuite care aveau dificultăţi în a-şi întreţine familia.

„Unul dintre băieţi lucra la un bar din Texas, încercând doar să-şi întreţină familia. Vreau să spun că sunt băieţi care au avut grijă de George şi acum el încearcă să le întoarcă ajutorul. Iar George a spus: «Am plătit impozitele tuturor, aşa că aceşi bani vă aparţin“.

Rande a recunoscut că a refuzat iniţial banii, dar a fost „şantajat“ în schimb: „L-am tras deoparte şi i-am spus: «În niciun caz nu iau acest milion de dolari». Imediat, George a continuat: «Voi face un anunţ. Dacă Rande nu va lua milionul de dolari, nimeni nu o va mai face»“, a explicat Rande care a adăugat că la doar un an starul de la Hollywood s-a căsătorit cu actuala sa soţie, avocata Amal Clooney, alături de care are doi copii şi este extrem de fericit.

„Cina a fost pe 27 septembrie 2013, iar pe 27 septembrie 2014 s-a căsătorit cu Amal. Karma şi-a făcut bine treaba în acest caz“, a conchis prietenul actorului.