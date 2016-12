Care este starea de sănătate a actriţei Carrie Fisher, după incidentul cardiac suferit

„Carrie se află într-o stare stabilă. Dacă apare o schimbare, vă vom anunţa. Mulţumesc tuturor fanilor şi prietenilor pentru rugăciunile voastre şi pentru urările voastre de bine“, a scris pe Twitter actriţa Debbie Reynolds, la rândul ei o legendă la Hollywood.

Carrie Fisher, interpreta Prinţesei Leia din seria „Star Wars“, în vârstă de 60 de ani, a intrat în stop cardiorespirator cu doar câteva minute înainte ca avionul în care se afla, ce efectua o cursă pe ruta Londra - Los Angeles, să aterizeze, vineri, pe pista principalului aeroport din metropola americană.

Câţiva pasageri au încercat să o salveze cu ajutorul unor tehnici de resuscitare. Carrie Fisher a fost transportată de urgenţă la un spital din Los Angeles imediat după aterizare.

„Starea medicală stabilă“ a actriţei reprezintă o veste bună după informaţiile publicate vineri, atunci când fratele artistei, Todd Fisher, a dezvăluit că sora lui se afla „în stare critică“.

Reprezentanţii clinicii din Los Angeles în care este internată actriţa americană, Ronald Reagan UCLA Medical Center, au refuzat să facă orice comentariu despre starea de sănătate a vedetei, invocând legislaţia referitoare la confidenţialitatea pacienţilor.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6 — Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) December 25, 2016

Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker - fratele Prinţesei Leia - este una dintre numeroasele vedete care i-au transmis actriţei Carrie Fisher, pe Twitter, mesaje de încurajare şi de însănătoşire. Astfel de mesaje au fost publicate şi de Peter Mayhew, care interpretează personajul Chewbacca, actorul William Shatner, interpretul personajului Captain Kirk din franciza „Star Trek“, Gwendoline Christie, cunoscută pentru rolul Brienne of Tarth din serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“, scriitoarea E.L. James, autoarea cărţilor din seria „Fifty Shades of Grey“, actriţa Christina Applegate şi rezentatorul de radio şi televiziune Graham Norton.

Carrie Fisher se afla în Marea Britanie pentru a-şi promova cea mai recentă carte, „The Princess Diarist“.

În acel volum de memorii, Carrie Fisher a dezvăluit că ea şi Harrison Ford, interpretul personajului Han Solo în franciza „Star Wars“, au avut o aventură în timpul filmărilor de la primul lungmetraj din această serie cinematografică. În acea periadă, Carrie Fisher avea vârsta de 19 ani, iar Harrison Ford avea 33 de ani, era căsătorit şi avea doi copii.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, este fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, „Star Wars: Trezirea Forţei“. S-a remarcat şi în alte filme, precum „Şampon/ Shampoo“ (1975), „Fraţii Blues/ The Blues Brothers“ (1980), „Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters“ (1986), „Vecinii/ The Burbs” (1989) şi „Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally“ (1989).

Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.

Carrie Fisher a avut apoi o relaţie cu impresarul Bryan Lourd în perioada 1991 - 1994). Cei doi au împreună o fiică, Billie Catherine Lourd, născută pe 7 iulie 1992.