Cântăreaţa Björk, noi dezvăluiri despre hărţuirile sexuale la care ar fi fost supusă de regizorul Lars Von Trier: „Îmi făcea propuneri sexuale chiar lângă soţia lui“

Cântăreaţa islandeză Björk (51 de ani) a postat un al doilea mesaj pe pagina sa de Facebook în care face noi mărturisiri şi vine cu detalii în legătură cu presupusele hărţuiri sexuale din partea regizorului danez, al cărui nume încă refuză să-l dea în vileag, lansând doar indicii cu privire la identitatea acestuia.

Astfel, în urma valului uriaş de mărturisiri în mediul online, sub hastag-ul #metoo, artista face noi dezvăluiri şi povesteşte mai multe episoade în care presupusul agresor, cunoscutul regizor Lars Von Trier, ar fi hărţuit-o sexual:





Lars Von Trier FOTO Getty Images

„În spiritul #metoo, aş vrea să le acord o mână de ajutor femeilor din întreaga lume cu o descriere mai detaliată a experienţei mele cu un director danez. Este extrem de dificil să mărturisesc ceva de această natură, în public, mai ales când este imediat ridiculizat de cei care se simt ofensaţi. Empatizez complet cu toţi cei care ezită, dar simt că este momentul potrivit mai ales acum când acest lucru ar putea produce cu adevărat o schimbare. Iată aşadar o listă a întâlnirilor pe care cred că le pot încadra la hărţuire sexuală:

- După fiecare scenă, regizorul alerga spre mine şi îşi punea braţele în jurul meu, pentru o lungă perioadă de timp, în faţa tuturor celor din echipa de filmare, iar când eram singuri mă mângâia, uneori pentru câteva minute, împotriva voinţei mele.

- Când, după 2 luni i-am spus că ar trebui să înceteze să mă mai atingă, a izbucnit şi a rupt un scaun în faţa tuturor celor aflaţi pe platourile de filmare, apoi am fost trimişi toţi acasă.

- În timpul întregului proces de filmare au existat propuneri sexuale nedorite, şoptite la ureche, cu descrieri grafice, uneori chiar în momentele în care soţia lui se afla lângă noi.

- În timpul filmărilor din Suedia, mă ameninţa că va urca din balconul camerei sale în camera mea, în mijlocul nopţii, cu o intenţie sexuală clară, în timp ce soţia lui era în camera alăturată. M-am ascuns în camera prietenilor mei. Acesta a fost apelul de trezire final şi ceea ce m-a făcut să iau atitudine.

- Povestiri fabricate în presă de către producătorul lui despre mine, cum că aş fi fost o actriţă dificlă. Acest lucru se potriveşte perfect cu metodele şi cu agresiunile lui Weinstein.

- Nu am acceptat sau am convenit vreodată să fiu hărţuită sexual. De aceea am fost „portretizată“ ca fiind dificilă. Dacă să fii dificil înseamnă să nu accepţi să fii tratată în acest fel, o să-mi asum acest lucru“, a scris cântăreaţa pe Facebook.





Cântăreaţa islandeză a făcut mărturisiri pentru prima dată pe 15 octombrie, printr-o altă postare pe Facebook, în care dezvăluia că a fost hărţuită sexual „de un regizor danez“ şi a mărturisit, în urma scandalului „Weinstein“, că a „devenit conştientă“ de faptul că „un regizor îşi poate atinge şi hărţui actriţele după bunul plac şi că industria cinematografică o permite“, scrie News.ro.

Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani, fostă membră a formaţiei post-punk Sugarcubes, nu a specificat numele regizorului la care s-a referit, dar a spus că avea „o echipă de zeci de persoane care au încurajat“ comportamentul lui.





Lars Von Trier neagă acuzaţiile





După ce presa internaţională a scris că ar fi vorba de cunoscutul regizor Lars Von Trier, acesta a respins acuzaţiile cântăreţei islandeze cu privire la faptul că ar fi agresat-o sexual: „ Nu a fost cazul acesta. Dar cu siguranţă nu suntem prieteni, ăsta e un fapt“.

Bjork a câştigat premiul de interpretare feminină la Festivalul de la Cannes în 2000 pentru rolul din „Dancer in the Dark“, regizat de Lars von Trier. Drama premiată „Dancer in the Dark“ rămâne singurul film la care a lucrat Bjork. Acest amănunt i-a determinat pe jurnalişti să facă legătura între Bjork şi Von Trier.

Lars von Trier, născut pe 30 aprilie 1956, este un regizor şi scenarist danez, devenit celebru graţie unor filme precum „Dancer in the Dark“, „Breaking the Waves“, „Melancholia“ şi „Europa“. A câştigat peste 100 de premii şi distincţii, inclusiv trofeul Palme d'Or (pentru „Dancer in the Dark“), Marele Premiu al Juriului (pentru „Breaking the Waves“), Premiul Juriului (pentru „Europa“) şi Marele premiu tehnic (pentru „The Element of Crime“ şi „Europa“) la Festivalul de la Cannes. A fost, de asemenea, nominalizat la Oscar şi la Globul de Aur cu filmul „Dancer in the Dark“.