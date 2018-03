Brooke Shields arată fabulos în costum de baie, la 52 de ani. Pictorialul curajos pe care l-a făcut

Imaginile ne arată o Brooke Shields în formă maximă la cei 52 de ani ai săi. Căsătorită din 2001 cu producătorul TV Chris Henchy, Brooke are doi copii cu el. Iar în prezent, actriţa are un rol în serialul ABC, The Middle. Însă cu toate că apariţiile ei în filme sunt mai rare, Brooke rămâne un beauty icon incontestabil. Care sunt secretele frumuseţii ei? „Apă, apă, apă şi iar apă. Salate şi multă dragoste”, spune ea.

„Mi s-a spus de multe ori că sunt un beauty icon. Dar dacă n-aş avea o diplomă de la Princeton, probabil că mi-aş pune întrebări despre adevărata mea frumuseţe”, a adăugat actriţa.