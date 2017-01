Barack Obama, Beyoncé şi Jay-Z, desenaţi ca indivizi de culoare albă într-o caricatură

Catalogat drept site „lider mondial pentru instrucţiuni”, wikiHow publică articole de instruire pe o varietate largă de subiecte.

Pentru a ilustra tutorialul său în şapte puncte despre „Cum să devii un congresman”, site-ul a folosit o versiune de desene animate a unei fotografii cu Barack Obama, Beyoncé şi Jay-Z, care i-a arătat pe cei trei ca indivizi de culoare albă.

Capturi de ecran care compară desenele animate cu imaginea originală, realizată la un eveniment de strângere de fonduri din New York, în 2012, a circulat prin intermediul unui cont de Twitter al unui fan Beyoncé.

Wikihow turned Obama, Beyoncé, and Jay Z white to explain "How to become a congressman." pic.twitter.com/QNTGz5wjaq