Actriţa Brooke Shields a dezvăluit replica de agăţat ridicolă pe care a folosit-o Donald Trump pentru a o cuceri VIDEO

Actriţa americană Brooke Shield (52 de ani), cunoscută pentru rolul din filmul „Laguna albastră“, a povestit în cadrul show-ului de televiziune „Watch What Happens Live with Andy Cohen“ cum a încercat „să o agaţe“ preşedintele american Donald Trump (71 de ani), cu mai bine de 20 de ani în urmă, când Brooke era şi model.

„Eram pe platourile de filmare ale unui film, când Donald Trump m-a sunat, după ce divorţase recent de cea de-a doua sa soţie, Maria Maples. Mi-a spus: «Chiar cred că noi doi trebuie să ne întâlnim pentru că tu eşti frumoasa Americii, iar eu sunt cel mai bogat om din America, iar oamenii ne-ar adora împreun㻓, a declarat actriţă, potrivit publicaţiei People

Donald Trump şi Brooke Shields FOTO People

Brooke Shields nu s-a lăsat, însă, impresionată de replicile de agăţat ale actualului preşedinte american, refuzându-i propunerea. „Am deja un iubit şi nu cred că va fi prea fericit să audă acest lucru“, i-a răspuns actriţa.

Brooke Shields, în anul 1990 FOTO Daily Mail

Broke Shields nu este singura celebritate de la Hollywood care a refuzat avansurile venite din partea lui Donald Trump. Şi actriţele Candice Bergen şi Emma Thompson au vorbit despre încercările eşuate ale preşedintelui american de a le cuceri, iar anul trecut, actriţa de origine mexicană Salma Hayek (51 de ani) a mărturisit că magnatul a inventat o poveste despre ea şi a livrat-o ziarului National Enquirer după ce a refuzat să iasă la întâlnire cu el, în urmă cu mulţi ani.

Astfel, potrivit declaraţiilor actriţei, totul a început la un eveniment monden, unde a mers însoţită chiar de iubitul ei. Donald Trump era şi el prezent, iar în momentul în care actriţei i s-a făcut frig, Trump i-a oferit galant haina sa, după care au început o conversaţie amicală, în urma căreia, atât ea cât şi iubitul ei au schimbat numerele de telefon cu Donald Trump. Ulterior, actualul lider american a sunat-o pe actriţă pentru a o invita în oraş.

Salma Hayek FOTO WireImage

„M-a invitat în oraş, iar eu l-am întrebat cum rămâne cu prietenul meu. «Sunt eu nebună? Mă inviţi în oraş? Ştii că am deja un iubit»“, a povestit actriţa. „Nu e suficient de bun pentru tine. Nu e un om important, nu e suficient de cunoscut pentru tine. Trebuie să ieşi cu mine“, i-a răspuns Trump.

În urma refuzului, Donald Trump a plantat o poveste în presa tabloidă spunând că el şi actriţa nu au ieşit la o întâlnire din cauza faptului că este „prea scundă“. „Mai târziu, m-a sunat, apoi mi-a lăsat un mesaj: «Poţi să crezi acest lucru? Cine ar spune aşa ceva? Nu vreau ca oamenii să creadă asta despre tine»“, povesteşte actriţa adăugând că aceasta a fost doar o altă încercare de a o convinge să iasă la întâlnire cu el, tocmai ca oamenii să nu creadă că motivul apărut în presă este adevărat.