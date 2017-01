Actorul Shia LaBeouf a fost arestat VIDEO

Miercuri seară, actorul a fost dus în custodia poliţiei locale după o altercaţie izbucnită la evenimentul său „He Will Not Divide Us“, o instalaţie artistică expusă la Museum of the Moving Image din New York în semn de protest faţă de noul preşedinte al Statelor Unite Donald Trump, scrie BBC.

Protestul, care a început de când republicanul s-a mutat la Casa Albă, a fost transmis printr-un live stream, iar în imaginile surprinse pare că Shia LaBeouf îl îmbrânceşte pe un bărbat care se apropie de el şi strigă: „Hitler nu a făcut nimic rău!“

Un participant la protest a acordat site-ului TMZ.com o scurtă declaraţie: „Shiar a primit o lovitură pentru noi. Au venit toţi acei nazişti, însă el a ieşit în faţă şi a încercat să ne apere.“

Protestul continuă şi în absenţa actorului, care ar putea fi reţinut pentru agresiune.

Instalaţia a fost realizată de Shia LaBeouf, împreună cu artiştii Luke Turner şi Nastja Ronkko, şi constă într-un mesaj – „He Will Not Divide Us“ – pictat pe un zid, pe care este şi o cameră video prin intermediul căreia se transmite live, iar oamenii sunt invitaţi să transmită mesajul în faţa camerei. Live stream-ul ar trebui să ruleze 24 de ore din 24 timp de patru ani, cât Trump va fi preşedinte.

Actorul Jon Voight, un susţinător al preşedintelui Donald Trump, a spus că protestul de patru ani propus de Shia LaBeouf reprezintă „o trădare“ şi l-a criticat în termeni duri pe artist, dar şi pe cântăreaţa Miley Cyrus – care a participat la Marşul Femeilor din Los Angeles –, spunând că aceşti artişti tineri „nu reprezintă un exemplu bun de urmat.“

Shia LaBeouf şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în 1999, şi a devenit faimos datorită rolului din franciza „Transformers“. Între filmele din distribuţia cărora a făcut parte se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac“ (2013 şi 2014), de Lars Von Trier. În ultimii ani a optat tot mai mult pentru roluri din filme independente, precum „American Honey“, care a avut premiera la Cannes 2016.