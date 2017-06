Actorul Adam West, primul interpret al lui Batman, a murit la vârsta de 88 de ani

„Tatăl nostru s-a văzut întotdeauna drept Batman şi a visat să aibă un impact pozitiv asupra vieţilor fanilor săi. A fost şi va rămâne eroul nostru“, a transmis familia actorului.

William West Anderson, cunoscut sub numele Adam West, s-a născut pe 19 septembrie 1928 şi este un actor american de film, teatru şi televiziune, a cărui carieră se întinde pe durata a peste şase decenii. A devenit cunoscut la nivel internaţional datorită interpretării rolului principal în serialul original „Batman“, care a avut premiera pe ABC în anul 1966.

Actorul a interpretat rolul supereroului şi în producţii precum „Batman: The Movie“ (1966), „Batgirl“ (1967), „The New Adventures of Batman“ (1977), „Legends of the Superheroes“ (1979), „SuperFriends: The Legendary Super Powers Show“ (1984), „Familia Simpson/ The Simpsons“ (1989), „Batman: New Times“ (2005). În 2016, l-a interpretat pe Batman/ Bruce Wayne în lungmetrajul animat „Batman: Return of the Caped Crusaders“, regizat de Rick Morales.

În februarie 2016, Adam West a avut o apariţie în serialul CBS „The Big Bang Theory“, care a marcat cea de-a 50-a aniversare a serialului original „Batman“.

Totuşi, interpretarea supereroului şi a alter ego-ului său, Bruce Wayne, a făcut ca Adam West să găsească cu dificultate alte roluri. Deşi a continuat să lucreze, opţiunile actorului au fost limitate din cauza asocierii lui cu personajul „Batman“.

Batman este un supererou care apare în revistele de benzi desenate editate de grupul DC Comics, dar şi în filme şi seriale de televiziune inspirate din acestea. Personajul a fost creat de artistul Bob Kane şi scenaristul Bill Finger şi a apărut pentru prima dată în revista Detective Comics #27, publicată în mai 1939. Iniţial denumit „Bat-Man“, personajul este cunoscut şi sub alte nume, precum „Cruciatul cu pelerină“, „Cavalerul întunecat“ şi „Cel mai mare detectiv al lumii“.