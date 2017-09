Ministrul Educaţiei, Liviu Pop: „Baronii manualelor au anual, se vehiculează, undeva peste 100 de milioane euro. Numai auxiliare. Bani gri către negru”

Acesta a explicat în conferinţa de presă de la sediul Ministerului Educaţiei că elevii au parte de o supraîncărcare a materiei prin utilizarea acestor auxiliare dar şi că ordinul privind auxiliarele va fi publicat în curând în Monitorul Oficial.

„Baronii manualelor, care, aşa cum am spus, în zona aceasta a auxiliarelor au anual — se vehiculează — undeva peste 100 de milioane de euro. Nu ştiu câţi dintre aceşti bani sunt fiscalizaţi şi în buzunarele cui ajung. Numai auxiliare. Banii gri către negru. Trist este că în spatele acestor baroni ai manualelor, care încasează venituri foarte mari şi au averi colosale unii dintre ei, suferă elevii acestei ţări şi noi nu avem nici bani la bugetul de stat ca să putem asigura gratuitate educaţiei — şi nu numai, şi a sănătăţii, eu vorbesc acum de educaţie. (...) Este o miză financiară şi eu cred, intuiesc că o parte dintre atacurile pe care le-am suportat zilele acestea sunt şi din zona aceasta. Nu am cum să dovedesc, intuiesc şi voi face public la momentul respectiv şi toate editurile care au fost notificate şi toate editurile care niciodată nu au participat la licitaţie de manuale — mare atenţie!—, dar totdeauna s-au dus la vânzări de auxiliare”, a spus Pop la Antena 3, citat de Agerpres.

„Manualul de sport, moştenit”

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, joi, că doar 10% dintre auxiliarele care au fost folosite în sistemul de învăţământ în ultimii 3-4 ani au avut aviz de la MEN. „Din păcate, doar 10% dintre auxiliarele care au fost folosite în sistemul de învăţământ în ultimii trei sau patru ani au avut aviz de la MEN, celelalte nu aveau niciun fel de aviz. Pentru copii de clasa a IV-a de anul trecut a fost aprobat nu ştim cum, că avem anchetă internă, doar un auxiliar pentru limba engleză”, a spus ministrul, la Antena 3, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, atât manualele de sport, dar şi celelalte manuale de clasele a II-a a III-a şi a IV-a făcute de edituri sunt de o calitate „foarte slabă”. Liviu Pop a precizat că manualul de sport nu a fost realizat în perioada de când se află la cârma ministerului, ci „l-a moştenit”.

„Nu am putut să fac nimic ca ministru al Educaţiei să spun: 'domn'e, nu mai puneţi manualul de sport!' Era licitat deja eu când am venit, cred că erau făcute şi ofertele în perioada aceea în iunie. Este un drept pus în lege în 2011. (...) Nu am pus eu manualul de sport, eu l-am moştenit acest manual. Nu este un moft al ministrului Educaţiei. Este un moft în lege, dacă îl putem numi un moft. Prin Legea manualului şcolar trebuie să clarificăm acest aspect. (...) Eu pot să spun că l-am citit şi da, sunt dezamăgit, dacă mă întrebaţi de calitatea manualului, şi nu numai la sport”, a mai spus ministrul Pop.