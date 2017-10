Ryanair amână noua politică pentru bagaje. Când vor fi reduse tarifele

Amânarea vine în contextul în care bugetul companiei suferă, iar transportatorul s-a lovit recent de mai multe scandaluri care implică acuzaţii ale piloţilor şi anulări de zboruri.

Compania le-a spus pasagerilor că, începând cu 1 noiembrie, va reduce tarifele pentru bagajele înregistrate şi că schimbă dimensiunile acestora, pentru ca pasagerilor să le fie permis să mai ia cu ei, în aeronavă, un singur bagaj de mână.

Ca urmare a unui fiasco cauzat de succesive anulări ale zborurilor, care a afectat 400.000 de deţinători de bilete, şi după o luptă continuă cu salariile piloţilor, Ryanair a declarat că va amâna noua politică privind bagajele până la jumătatea lunii ianuarie. Compania aeriană a motivat decizia spunând că este nevoie de mai mult timp pentru clienţi, pentru a se obişnui cu schimbările, în special în perioada aglomerată de Crăciun, aflată la doar câteva săptămâni distanţă.

Noua politică de bagaje a Ryanair include reducerea tarifelor pentru bagajele înregistrate (de la 35€ la 25€) pentru a încuraja mai mulţi clienţi să-şi înregistreze valiza şi să reducă volumul bagajelor transportate în cabină.

Ryanair a anunţat următoarele schimbări ale politicii pentru bagaje, pentru toate zborurile:

Din 6 septembrie 2017:

– Tariful pentru bagajul înregistrat a fost redus de la 35€/£ la 25€/£ pentru toate bagajele.

– Greutatea tolerată a crescut de la 15kg la 20kg pentru toate bagajele

Din 15 ianuarie 2018:

– Doar Clienţii cu Prioritate (incluzând Plus, Flexi Plus & Family Plus) vor putea să transporte două bagaje de mână în aeronavă

– Restul clienţilor (fără Prioritate) vor putea să-şi transporte în cabină doar un bagaj mic de mână, în timp ce al doilea bagaj (mai mare) va trebui trimis la cala de bagaje (gratuit) la poarta de îmbarcare.

Kenny Jacobs, Ryanair, a declarat: „Vom amâna implementarea noilor reguli ale politicii de bagaje până la 15 ianuarie 2018 pentru a le permite clienţilor să se familiarizeze cu schimbările aduse. Din ianuarie le vom restricţiona clienţilor fără prioritate transportarea la bord a unui singur bagaj de mână mic (bagajul mare de cabină va fi depozitat la cala pentru bagaje, în mod gratuit, la poarta de îmbarcare) ceea ce va accelera îmbarcarea pentru zboruri şi va elimina întârzierile. Deja am introdus prima etapă din implementarea noii politici pentru bagaje, care le oferă clienţilor noştri tarife mai mici pentru bagaje la o suplimentare cu 33% a greutăţii tolerate. Aceasta va duce la la diminuarea numărului clienţilor care se prezintă cu 2 bagaje de mână la porţile de îmbarcare, fapt care cauzează întârzieri de zbor. Noua politică pentru bagaje va fi implementată pentru toate călătoriile de după 15 ianuarie 2018 şi sperăm că, clienţii noştri se vor bucura de economiile oferite de această politică pentru bagaje simplificată”.