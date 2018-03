România are cel mai ieftin teren arabil din UE

Spre comparaţie, Olanda a înregistrat în medie cel mai mare preţ al unui hectar de teren arabil din UE, în 2016, de 63.000 de euro. Într-adevăr, preţul terenului arabil în fiecare regiune din Olanda a fost deasupra tuturor mediilor naţionale din UE.

Cu toate acestea, dintre toate regiunile UE pentru care datele sunt disponibile, cel mai mare preţ pentru terenul arabil a fost înregistrat în regiunea Liguria din Italia, în medie de 108.000 de euro pe hectar.

Tot la nivel regional, un hectar de teren arabil costa cel mai puţin în regiunea Yugozapaden din Bulgaria, ridicându-se la numai 1.165 euro.

Nivelul preţurilor terenurilor depinde de o serie de factori naţionali (legi), regionali (clima, proximitatea reţelelor) şi localizaţi (calitatea solului, pantă, drenaj etc.), precum şi de forţele ale pieţei precum oferta şi cererea (inclusiv ce influenţă au regulile privind proprietatea străină).

Din datele disponibile, cea mai mare creştere a preţurilor terenurilor arabile între 2011 şi 2016 a fost înregistrată în Republica Cehă (o creştere de trei ori), Lituania, Estonia, Letonia şi Ungaria (o creştere de două ori). Preţurile au crescut şi în alte state membre, deşi la rate mult mai mici.

În aproape toate regiunile, cumpărarea de teren arabil a fost mai scumpă decât cumpărarea de păşuni permanente (de 20 de ori mai scumpe în insulele greceşti Voreio Aigaio). De asemenea, cumpărarea de terenuri arabile irigabile era mai scumpă decât terenurile arabile care nu erau irigabile (de şase ori mai scumpe în regiunea spaniolă de Murcia).

Cele mai scumpe arendări

Nu toate terenurile sunt deţinute de agricultorul care lucrează pe teren. Mulţi fermieri îşi arendează terenurile, ca o decizie de afaceri pe termen scurt sau lung. Costul de închiriere a terenurilor este un alt factor pe care agricultorii trebuie să îl absoarbă în afacerea lor. Oglindind variaţia preţurilor terenurilor arabile, preţurile anuale de arendare pentru un hectar de teren agricol (pajişti arabile sau permanente) variază, de asemenea, puternic între statele membre şi regiunile din statele membre.

Închirierea unui hectar de teren agricol a fost cea mai scumpă în Ţările de Jos (o medie de 791 euro pe an), cea mai mare medie regională, din Flevoland (Olanda) fiind aproape de două ori mai mare decât media naţională (1.536 euro pe an). Închirierea de terenuri agricole a fost cea mai ieftină în Letonia (46 euro pe hectar pe an), deşi cele mai ieftine regiuni din UE pentru închiriere au fost Mellersta Norrland şi Övre Norrland în Suedia (ambele 28 euro pe hectar pe an).

Ca şi în cazul preţurilor terenurilor, închirierea păşunilor permanente a fost mai ieftină decât închirierea de teren arabil.