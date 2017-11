Dumitru Costin (BNS): Vom sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR OUG privind Codul Fiscal. Încalcă brutal Constituţia şi drepturile angajaţilor

Dumitru Costin a fost prezent miercuri după-amiază la un protest organizat de BNS în municipiul Constanţa, unde aproximativ 200 de persoane s-au strâns începând cu ora 16.00 pe platoul din faţa Prefecturii pentru a protesta faţă de OUG privind Codul Fiscal.





Liderul BNS a spus că, după ce actul normativ va apărea în Monitorul Oficial, va fi sesizat Avocatul Poporului pentru a interveni la Curtea Constituţională, spunând că există articole care încalcă Constituţia şi drepturile lucrătorilor.





“În momentul în care au publicat în Monitorul Oficial acest act normativ, avem suficient de multe argumente juridice şi tehnice întrucât ordonanţa lor încalcă brutal prevederi din Constituţia România. Le veţi vedea pe toate săptămâna viitoare, în momentul în care vom sesiza Avocatul Poporului astfel încât acesta să intervină la Curtea Constituţională. Pe ordonanţă nu putem să acţionăm noi direct. Vom ataca acest act normativ şi acele articole care încalcă Constituţia şi încalcă drepturile lucrătorilor din România. Vor trebui să fie anulate şi să revină asupra lor, deci nu oprim bătălia”, a afirmat Dumitru Costin.





Întrebat despre afirmaţia premierului Mihai Tudose că este inflamare excesivă, liderul BNS a spus că nu este vorba de aşa ceva, menţionând că a avertizat de mai mult timp că acest program de guvernare “are o ticăloşie în el”. “Nu e nicio inflamare a opiniei publice. Este un gest perfect justificat pentru că oamenii vor simţi pe propria lor piele. Ceea ce nu vor să înţeleagă oamenii şi am încercat să explic de mai bine de o lună de zile, reamintesc, am ieşit public şi am atras atenţia, <aveţi grijă, programul de guvernare are o ticăloşie în el>. Programul din iunie pe care s-a învestit Guvernul ăsta are o ticăloşie, îşi propune eliminarea unui număr de taxe printre care cele care vizează contribuţiile la şomaj, asistenţă pentru persoane aflate în îngrijire copil, pentru cei cu boli profesionale, concedii medicale”, a spus Dumitru Costin.





El a mai afirmat că în proiectul de ordonanţă nu era trecută vreo măsură prin care angajatatorii din privat să mărească salariile astfel încât angajaţii să nu piardă prin faptul că aceste contribuţii vor fi achitate din banii lor.





“Acolo unde statul este angajator, că sunt bugetari, că sunt firme cu capital de stat probabil că vor face acest lucru.Însă în privat, unde discutăm de peste trei milioane de salariaţi, acolo e liberul arbitru, dacă vrea angajatorul să facă acest lucru, bine, dacă nu, nu. Trebuie să vă reamintesc că aceiaşi oameni mincinoşi care ies pe posturile de televiziune naţională şi spun nu e niciun fel de problemă, nu vă bateţi capul cu aşa ceva, anunţau despre nişte soluţii legislative, care înseamnau măsurile alea tranzitorii prin care vor obliga angajatorii din privat să mărească salariile. Ei bine, pe documentul ultim pe care l-am văzut, proiectul de ordonanţă, nu figura nicio soluţie tranzitorie, nu e nimic”, a declarat preşedintele BNS.





El a spus că toată lumea trebuie să ştie faptul că prin acest act normativ de la 1 ianuarie 2018 angajatul va plăti 45 din salariul său brut sub formă de taxe şi impozite.





“Impactul devastator va veni după 1 ianuarie. Gândiţi-vă că orice cetăţean al acestei ţări când va merge să se angajeze la o firmă, din acel moment legea acestei ţări spune următorul lucru: din salariul tău brut, salariatule, vei plăti 45 la sută din brutul tău sub formă de taxe şi impozite. Asta trebuie să înţeleagă”, a explicat Dumitru Costin.





El a afirmat că BNS va continua protestele, iar joi vor avea loc acţiuni la Ploieşti şi Oradea şi vineri la Timişoara. Liderul BNS a menţionat că există presiuni ca oamenii din sectorul de stat să renunţe la proteste.