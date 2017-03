Daea, despre proiectul de susţinere a crescătorilor de porci: Aduc carne pe masa românilor şi iată cum mi-am făcut datoria pentru ţară

„Rezolv problemele României, rezolv problema porumbului din România prin acest program. Aduc carne pe masa românilor din producţie proprie, îi ajut pe fermierii români care cresc porci, îi aduc într-o situaţie favorabilă din punct de vedere economic. Şi iată cum mi-am făcut datoria pentru ţară, pentru crescători, şi pentru consumatorii români”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, marţi seară la Digi 24.

El susţine că printre priorităţile Guvernului se află două programe: unul prin care este acordat un sprijn de 3.000 de euro pe an pentru cultivarea roşiilor în spaţii protejate, de tipul serelor sau solariilor, iar altul care sprijină creşterea porcilor în România.

Despre programul pentru susţinea crescătorilor de porci, Daea susţine că este „excepţional”. „Efectivele de porci sunt undeva la 5,5 milioane de capete. Acest efectiv nu asigură consumul populaţiei, motiv pentru care se importă şi, mai mult decât de atât, acest efectiv nu poate consuma cel mai bun furaj pe care îl produce România”, a explicat ministrul Agriculturii, care a mai spus că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la cultura de porumb.

Potrivit lui Daea, România cultivă cea mai mare suprafaţă cu porumb, care pleacă la export, neavând efective în zootehnie. "Este singura ţara care are un porc pe hectar. România cultivă 5- 5,5 milioane de hectare de porumb”, a precizat Daea.

„Proiectul înseamnă susţinerea tuturor acelora care au ferme de porci si care predau la abator sub formă de carcasă porci pe care îi îngraşă. Primesc subvenţii în pachete de 10.000 de euro pentru un număr de animale care are în vedere două lucruri: aceşti porci să fie crescuţi în România, deci obligaţie este să populeze cu tineret care are greutate de până la 30 de kg, iar în momentul în care ajunge la greutatea economică de sacrificare care înseamnă 100-110 kg, el să fie sacrificat în abatoare”, a mai susţinut ministrul.