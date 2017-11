Daea, despre preţul ouălor: În unele magazine, lucrurile s-au îmbunătăţit din punct de vedere al preţului

Acesta spune că a analizat împreună cu fermierii şi cu Asociaţia Crescătorilor de Păsări din România elementele privind costurile de producţie la ouă.





”Prin elementele costului de producţie, care înseamnă furaj, medicamente, manoperă, energie, cotă de amortisment, am constatat că acest cost este undeva în jurul a 0,36 lei, 36 de bani”, spune Daea, prezent la un eveniment, explicând şi că de la acest cost de producţie, din momentul în care pleacă oul ambalat de la poarta fermierului, el ajunge prin intermediari la magazin undeva la 52 de bani.





”De aici şi până la 1 leu am căutat explicaţii, unele le-am găsit, altele nu. Negăsind aceste explicaţii, am solicitat în scris sprijinul instituţiei statului Consiliul Concurenţei, să vedem dacă din analizele domniilor lor reies şi alte cauze pe care noi să le putem explica”, adaugă Daea.





Ministerul Agriculturii aşteaptă acum să vadă ce analize au făcut inspectorii de la autoritatea de concurenţă.





”Dar am observat un lucru extrem de interesant. Şi este ce a spus şi reprezentantul Kaufland, că s-a potolit acest preţ. Că era cât pe aici să rupă şi tavanul când am am intrat în magazine. Noi nu putem sta indiferenţi. Nu putem sta stană de piatră în faţa unei asemenea situaţii”, menţionează Daea.





Ministrul Agriculturii subliniază însă că în unele magazine lucrurile s-au îmbunătăţit.





”Am constatat că în unele magazine – nu mai dau nume – lucrurile s-au îmbunătăţit din punct de vedere al preţului şi am constatat şi eu şi cred că sugestia de astăzi pe care eu am dat-o vizavi de preţ pentru ţara mea să contribuie în etapele următoare la o liniştire a preţului şi, de ce nu, şi o scădere a lui în aşa fel încât să stăm cu respectul cuvenit în faţa consumatorului. Pentru că noi ne raportăm doar la consumator”, afirmă Daea.





Petre Daea a declarat şi sâmbătă, la Sibiu, că aşteaptă explicaţiile Consiliului Concurenţei privind creşterea preţurilor unor alimente, în special carne şi ouă, Ministerul Agriculturii negăsind niciun factor care să justifice aceste scumpiri.





De la începutul lunii noiembrie, preţul ouălor a crescut chiar şi cu 50% în magazine, producătorii punând această situaţie pe seama unei scăderi a producţiei odată cu răcirea vremii, dar şi pe seama crizei de pe piaţa europeană. În urmă cu aproximativ două săptămâni, ministrul Agrculturii spunea că este vorba despre "un puseu pe piaţă", consecinţă a scandalului contaminării cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franţa Belgia. Ministrul a argumentat că, oferta fiind mai mică, "piaţa a reacţionat în mod natural".