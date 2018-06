Policolor construieşte o nouă fabrică de vopsele în Capitală, o investiţie de 5,4 milioane euro

„Investim în proiecte pe termen lung, în calitate şi în echipa noastră. Noua fabrică Policolor vine ca un pas firesc în această linie: va crea un spaţiu mai generos pentru dezvoltare şi inovaţie prin crearea unor noi laboratoare de cercetare şi ne va ajuta la diversificarea portofoliului de produse şi branduri. Ne dorim ca atât în zona de producţie, cât şi în cea de distribuţie să avem la dispoziţie cele mai bune şi cele mai rapide soluţii”, a declarat David Jordan, CEO Policolor – Orgachim.

Depozit nou, de 5.000 mp

Noua fabrică Policolor va fi localizată în vestul Bucureştiului, pe bulevardul Timişoara, şi va ocupa un teren de 2,5 hectare. Construcţia este estimată a fi încheiată în aprilie 2019, moment din care producţia va putea începe. Între facilităţile noului amplasament este proiectat şi un depozit nou, modern echipat, desfăşurat pe o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi.

Istoria brandului românesc Policolor a început în 1965, când au fost puse bazele Întreprinderii de Lacuri şi Vopsele, furnizor al industriei naţionale şi al pieţei de larg consum din România. În 1990 devine societate pe acţiuni, sub denumirea SC Policolor SA. În 1997 are loc procesul de privatizare al companiei, prin achiziţia pachetului majoritar de acţiuni de către Fondul Român de Investiţii, împreună cu Romanian American Enterprise Fund, iar un an mai târziu Policolor achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni al Orgachim JSC, cel mai mare producător de lacuri şi vopsele din Bulgaria. În prezent, din grupul Policolor mai fac parte producătorul de răşini Orgachim Resins şi producătorul de anhidride Ruse Chemicals.