Record pentru sectorul imobiliar: valoarea tranzacţiilor a depăşit un miliard de euro

„În 2017, în România, piaţa tranzacţiilor a atins un nivel record. Sectoarele cele mai dinamice au fost cel hotelier, urmat de sectorul de retail şi cel industrial“, spune Anda Rojanschi, Partener D&B David şi Baias.

Potrivit raportului, piaţa de profil din Europa se bucură de confortul celei mai solide creşterii economice a ultimilor zece ani din Uniunea Europeană, care susţine investiţiile şi cererea ridicată de spaţii. Mare parte a acestei creşteri a fost susţinută de economii dezvoltate cum ar fi cea a Germaniei, Franţei, Italiei sau Spaniei. Pentru specialiştii imobiliari europeni este destul de dificil să se rupă de Londra, mai ales în condiţiile nesigure generate de Brexit. Dar raportul notează faptul că investitorii asiatici nu par a avea o problemă cu Brexitul şi vizează investiţii pe termen lung în Londra.

Competiţia în creştere pentru active din Asia schimbă fundamental industria şi deseori chiar neaşteptat. Mulţi investitori cheie se expun riscurilor pentru a reuşi să marcheze profituri, în timp ce alţii caută soluţii mai sigure dar care în acelaşi timp să le ofere câştiguri care nu mai sunt oferite de titlurile de stat. Există investitori care s-au mişcat către segmentul de spaţii cu valoare adăugată. Un rezultat al acestui fenomen este migrarea investitorilor către pieţe şi clase de active care până nu demult nu generau prea mult interes. În acest moment managerii de fonduri consideră active sănătoase centrele de date, proiectele rezidenţiale accesibile, construcţiile destinate închirierii, căminele studenţeşti şi azilurile pentru bătrâni.

În Statele Unite ale Americii este de urmărit posibilul impact al unei noi legislaţii federale asupra domeniului imobiliar. Concluziile ediţiei de anul acesta a prezentului raport arată că 61% dintre respondenţi consideră că aceasta va fi benefică pentru sector. În jur de un sfert dintre intervievaţi spun că reforma fiscală va spori cererea investitorilor, iar un procent similar spun că va îmbunătăţi cererea de închiriere. Raportul arată că faptul că rămâne de văzut care va fi impactul asupra zonei rezidenţiale, dar notează trei potenţiale efecte: investitorii străini vor putea să investească şi să repatrieze profituri mai uşor decât înainte; companiile americane care până acum şi-au ţinut parte din profituri în străinătate pentru a beneficia de taxare mai mică vor putea să-şi aducă în ţară acele câştiguri şi nu în ultimul rând, taxarea pentru companii se va reduce în Statele Unite.

Piaţa globală imobiliară, în continuare solidă

În ciuda ciclului târziu în care se află, piaţa imobiliară globală oferă investitorilor randamente bune şi o perspectivă pozitivă la nivel mondial, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate® – The Global Outlook for 2018.

Raportul arată că pe o astfel de piaţă imobiliară extrem de competitivă, dar şi aflată într-un ciclu târziu de investiţii, sectorul imobiliar, pentru a se putea dezvolta în continuare, trebuie să fie capabil să adopte şi să se adapteze la noile tehnologii şi modele de afaceri cum ar fi conceptul de „spaţiu ca un serviciu”.

„Vedem o continuare a dezvoltării pieţei imobiliare locale atât pe segmentul rezidenţial cât şi pe cel al clădirilor de birouri, pe fondul contextului macroeconomic favorabil. Preţurile pe segmentul rezidenţial, de exemplu, au crescut constant, la fel şi cererea, în ciuda majorării costurilor de finanţare. La nivel global, observăm o schimbare valorică importantă de la pasiva componentă de tip «cărămidă şi mortar» la o abordare mai dinamică şi cu accent mai mare pe operaţional. Acest lucru este important pentru investitori - care pe de o parte sunt nevoiţi să gestioneze riscul, dar care, pe de altă parte caută soluţii inovatoare şi eficiente din punct de vedere al costului pentru a putea avea acces la expertiză operaţională şi inovare, sau vor trebui să suporte pierderile”, spune Francesca Postolache, Partener, PwC România.

În timp ce liderii globali intervievaţi pentru acest raport au fost de acord asupra faptului că piaţa imobiliară are momentan o ciclicitate întârziată, mulţi dintre aceştia au sugerat faptul că perspectivele solide la nivel global şi gradul ridicat de ocupare ar putea prelungi şi mai mult acest ciclu. O creştere a tranzacţiilor în Europa şi niveluri record ale tranzacţiilor pe pieţele asiatice - cum ar fi Hong Kong şi Singapore - susţin această idee. În acelaşi timp, preţurile activelor de bază rămân o provocare, care - combinate cu o concentrare mai puternică pe poziţionare, puterea economică şi nivelul de trai - determină investitorii să se orienteze către sectoare alternative cum ar fi logistica şi oraşe din valul al doilea, de exemplu Copenhaga în Europa şi Raleigh/Durham din Statele Unite ale Americii. Creşterea dobânzilor şi a inflaţiei vor exercita, de asemenea, presiune asupra industriei, în mod deosebit în Europa şi Statele Unite. Conform celor intervievaţi, riscul creşterii dobânzilor este mai mare acum comparativ cu şase luni în urmă.

Raportul relevă discrepanţele mari între uşurinţa cu care se colectează capital semnificativ şi greutatea cu care acesta este plasat eficient. Acest fenomen este, cu precădere, valabil pentru Asia, unde fondurile de investiţii suverane şi cele instituţionale, care au foarte multe lichidităţi, cumpără proprietăţi - atât local cât şi global - creând o competiţie intensă pentru active.

Ciclul târziu al investiţiilor pe piaţa imobiliară şi dificultăţile tot mai mari în a genera afaceri şi a plasa capital dus la un val de consolidare în rândul companiilor deţinătoare de proprietăţi şi a managerilor de fonduri de investiţii, se mai arată în raport. Având în vedere aceste aspecte, PwC şi ULI consideră că firmele din domeniul imobiliar trebuie să găsească noi modele pentru a strânge şi genera capital. Studiul face referire în mod deosebit la felul în care companiile imobiliare fac afaceri, mai ales în contextul în care din ce în ce mai mulţi clienţi solicită noi servicii, cum ar fi cel de „spaţiul ca serviciu”. Datorită acestor schimbări sistemice la nivel de industrie, companiile imobiliare vor avea nevoie de abilităţi de cercetare şi analiză de big data, dar şi de implementarea de noi tehnologii, pentru a îmbunătăţi procesele de luare a deciziilor, de management şi de evaluare.

„Companiile imobiliare şi cele care activează în acest domeniu trebuie să-şi schimbe modelul de business, în principal prin adoptarea de noi tehnologii şi îmbinarea utilizării acestora pentru oferirea de noi produse. Evoluţiile tehnologice şi adaptarea acestora la piaţa imobiliară sunt elemente care vor defini felul în care, pe viitor, se vor face afacerile în acest sector. Transformarea trebuie să fie cât mai rapidă deoarece nevoile clienţilor sunt în permanentă schimbare, iar companiile care nu vor fi în stare să se folosească de noile tehnologii şi să-şi schimbe modelul de afaceri riscă să iasă din afaceri”, spune Anda Rojanschi, Partener D&B David şi Baias.