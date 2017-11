Directorul unui business de concepte de amenajări interioare: Am mers pe oraşe cu potenţial mare pe construcţii rezidenţiale. Următoarea ţintă va fi Sibiu

În octombrie aţi deschis încă două showroom-uri. În câte oraşe se regăsesc showroom-urile Delta Studio?

Toamna aceasta am deschis showroom-uri noi în Cluj-Napoca şi Timişoara, am inaugurat noul showroom din Constanţa, într-o nouă locaţie şi cu o nouă viziune de amenajare. În acelaşi timp, am reamenajat Studioul din Valea Cascadelor, Bucureşti. Cu această ocazie, am reamenajat şi restul spaţiului din Valea Cascadelor într-o nouă viziune de prezentare, bazată pe concepte, pe care o considerăm mult mai sugestivă pentru potenţialii clienţi care ne vizitează. În cadrul showroom-ului principal din Şoseaua Progresului, care se întinde pe o suprafaţă de peste 3.000 mp, venim în permanenţă cu noi concepte. Delta Studio este de 20 de ani pe piaţă şi deţine azi 11 showroom-uri în nouă oraşe din România.

Aveţi intenţia să extindeţi reţeaua de showroom-uri şi în 2018/ în următorii doi ani?

Am mers pe oraşele cu potenţialul cel mai mare pe construcţii rezidenţiale, iar următoarea noastră ţintă va fi Sibiu. Dacă va continua tendinţa crescătoare pe piaţă din ultimii doi ani, o să ne extindem în continuare. Dacă nu, prefer să fiu prudent. Mă uit cu atenţie la ce se întâmplă în online. Cei mai mulţi dintre clienţii noştri se uită întâi pe site şi apoi vin în magazin. Vrem să dezvoltăm şi mai mult interfaţa online, pentru ca oamenii să găsească pe site idei de amenajare şi produse, iar când vin în magazin să ştie exact ce vor să cumpere. Portofoliul Delta Studio cuprinde toate produsele necesare unei amenajări inspirate: de la finisaje (gresie şi faianţă, mozaic, parchet) la mobilier (românesc şi de import), uşi, obiecte sanitare, radiatoare, textile, corpuri de iluminat şi decoraţiuni.

Care a fost valoarea investiţiei pentru aceste patru noi showroom-uri?

Investiţia pentru cele patru showroom-uri a fost în jur de 400.000 euro în total, cuprinzând atât amenajarea spaţiilor cât şi produsele expuse. La aceasta ar trebui să mai adăugăm aproximativ 100.000 buget de promovare, în special pentru locaţiile noi. Estimez că această investiţie se va amortiza în aproximativ un an şi jumătate.

Ce diferenţiază Delta Studio de alte showroom-uri de amenajări interioare?

Delta Studio este furnizor de concepte, de soluţii complete de amenajări. Noi vindem concepte, ceilalţi vând produse. De la noi nu îţi cumperi o mobilă de bucătărie sau un mobilier de baie, ci îţi alegi un concept şi apoi cumperi produsele. Avem un portofoliu de produse de top de la producători atent selecţionaţi şi cu servicii suport (proiectare, instalare, garanţie, service).

În măsura în care reuşim să facem conceptele interesante şi să corespundă cu ce îşi doresc clienţii din punct de vedere al aspectului şi al preţului, noi ne putem numi vânzători de concepte. Oamenii ar trebui să plece de la concept atunci când vor să îşi amenajeze o cameră sau întreaga casă. Pornind de la ce le place, cât pot cheltui, arhitecţii noştri de interior personalizează, pe spaţiul respectiv, un concept.

Aveţi şi un brand de mobilă, “Formmat”, pe care îl produceţi în fabrica proprie de la Piatra Neamţ. De ce aţi dorit să aveţi un brand propriu?

Suntem şi producători de mobilă, brandul de mobilă “Formmat - mobilier din esenţe româneşti” fiind un brand sută la sută românesc : proiectat de designeri români, realizat din esenţe de lemn româneşti în fabrica noastră din Piatra Neamţ. La început exportam, în special în Germania, mobilă de serie, pe care o produceam pentru nişte importatori mari, care o distribuiau în magazine. Noi importam mobilă din Italia şi am zis să creăm propriul nostru brand. Produsele din brandul “Formmat” se regăsesc în magazinele noastre. Am participat cu acest brand în două rânduri la Târgul Internaţional de Mobilă de la Milano şi avem, în prezent, câţiva clienţi externi. De anul viitor sper să ne putem forma o reţea de distribuitori şi în România.

Care este cifra de afaceri estimată pentru anul în curs?

Cred că vom avea o cifră de afaceri, în 2017, de 15 milioane de euro, o creştere faţă de 2016 de circa 15%. Iar în 2016 am crescut, faţă de 2015, cu aproximativ 40%. Piaţa construcţiilor de locuinţe este în creştere, vedeţi câte blocuri se construiesc! În acelaşi timp, sunt fluctuaţii, unele proiecte care se ar trebui încheiate anul acesta se vor încheia anul viitor.

Sunteţi absolvent al Facultăţii de Aeronave şi aţi urmat şi cursuri la SNSPA. Cum aţi ajuns să aveţi afaceri într-un domeniu diferit de cel pentru care v-aţi pregătit?

Am început facultatea înainte de Revoluţie, în 1987, şi atunci erau alte priorităţi. Mie îmi plăcea matematica şi am ales o facultate unde ţi se asigura o repartiţie în unul dintre marile oraşe. În ‘90 s-au schimbat lucrurile. Mi-a luat ceva timp să schimb direcţia, în sensul că am lucrat în cercetare doi ani, m-am înscris la doctorat, dar, în acelaşi timp, vedeam oportunităţile în România, vedeam oameni care au reuşit să dezvolte afaceri, vedeam prieteni care mergeau în Germania, luau maşini second hand şi le vindeau. Salariul pe care îl primeam în institut era ridicol de mic. Atunci când am zis că vreau să fac afaceri, am decis să şi învăţ ceva pe tema asta, de aceea am urmat un curs post-universitar la SNSPA, în Management. Dacă privesc un pic înapoi, realizez că au fost nişte ani pierduţi, pentru că dacă m-aş fi apucat de afaceri în ‘90, eram mai departe.

În anii ‘90 erau mulţi milionari de carton în România!

Da, dar erau nişte condiţii care nu s-au mai regăsit după aceea.

Şi cum aţi ajuns să înfiinţaţi Delta Studio?

În 1996 m-am asociat cu doi prieteni şi am zis să ne construim afacerea noastră, sesizând o oportunitate în importul de plăci ceramice din Spania. În acea perioadă, piaţa internă era controlată de cele trei fabrici româneşti cu produse cu design învechit. În plus, cererea era atât de mare încât era greu să cumperi, îţi trebuia o relaţie în fabrică pentru a încărca un camion, iar la sosirea mărfii în magazin clienţii aşteptau deja la coadă. Exista o nişă de lux import Italia, însă cu nivel de preţ prohibitiv pentru majoritatea românilor. Am participat oarecum întâmplător la un târg în Valencia şi am descoperit că în Spania erau în jur de 300 de fabrici concentrate în aceeaşi zonă (lângă Valencia), toate dornice să exporte. Produsele spaniole aveau design modern şi preţuri sensibil mai mici decât cele italiene. În plus, ne-am împrietenit uşor cu proprietarii unor fabrici şi am obţinut toată susţinerea lor, inclusiv credit comercial (plăteam la 90-120 de zile, practic după ce încasam de la clienţii noştri), într-o perioadă în care firma noastră avea un capital foarte redus (am început cu 10.000 USD împrumutaţi), iar băncile nu ne finanţau. Pe fondul acesta, afacerea a crescut exponenţial. În primii ani, vânzările se dublau de la an la an.

În 2005, m-am despărţit de ceilalţi doi asociaţi din cauza unor divergenţe privind planurile de viitor: ei voiau să vândă afacerea şi să se bucure de banii câştigaţi, eu voiam să continuăm să ne dezvoltăm şi să reinvestim tot profitul.

Între timp, piaţa s-a schimbat, au apărut marile lanţuri de bricolaj, iar eu am decis să ne concentrăm pe segmentul mediu-lux şi să promovăm concepte de amenajare, soluţii complete, incluzând tot portofoliul de produse şi servicii suport.