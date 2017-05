Ce s-ar fi întâmplat dacă TVA la tranzacţii imobiliare scădea la 0%. Specialişti: Lucrurile ar fi luat-o razna în piaţă

Prezenţi la prima expoziţie tehnologizată de locuinţe din România, Imobiliarium, specialiştii din imobiliare spun că TVA zero nu există, pentru că, dacă există o taxă, ea nu poate să fie zero pentru că orice se plăteşte. Ei precizează că dacă măsura privind TVA zero s-ar fi aplicat „lucrurile ar fi luat-o razna în piaţă”.

„Pare foarte bine să nu mai (clientul, n.r.) plătească acest TVA, dar îl va plăti oricum pentru că vor creşte preţurile cel puţin cu echivalentul acelui TVA. Este o iluzie că acest TVA ar fi ajutat. Lucrurile ar fi luat-o razna în piaţa”, a declarat directorul Premier Estate Management, Andreea Comşa, în cadrul deschiderii târgului Imobiliarium, care are loc în perioada 5-7 mai, în parcarea mall-ului Băneasa Shopping City.

Un alt analist imobiliar susţine că adoptarea unei astfel de măsuri nu ar fi fost potrivită.

„În primul rând, ar fi durat foarte mult să fie votat. În momentul în care se anunţă un lucru în presă care îi avantajează pe clienţi, dar care este posibil să se întâmple 3 luni, 6 luni sau un an destabilizezi piaţa şi oamenii întârzie decizia de cumpărare. Prin urmare blochezi multe segmente din piaţă. În al doilea rând, nu va trece niciodată de Uniunea Europeană”, a explicat Daniel Tudor, partener în cadrul companiei imobiliare The Concept Group.

În plus, reducerea impozitului la zero pentru tranzacţii imobiliare ar fi generat un gol bugetar greu de compensat.

„Nu ştiu cum îşi fac bugetele, sper că sunt pricepuţi la asta. Dar mie mi se pare că atunci când tai un TVA pe o industrie întreagă care generează venituri imense, laşi o gaură pe care cu greu o poţi acoperi. Sunt mai degrabă pentru a plăti taxe transparent şi predictibil, decât pentru a nu le plăti şi să fie totul inpredictibil”, a completat Tudor.

Fostul arhitect-şef al Capitalei, Gheorghe Pătraşcu, a spus că nu există TVA zero.

„Dacă există o taxă, ea nu poate să fie zero pentru că orice se plăteşte. Este o chestie de principiu. Este şi proverbul acela chinezesc: «Nu-i da peşte omului, dă-i undiţă, ca să poată să pescuiască». În momentul în care i-ai dat ceva pe zero cuiva, ai o problemă”, a spus Pătraşcu.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la sfârşitul lunii aprilie, că în cazul în care Ministerul Finanţelor nu va găsi o soluţie pentru rezolvarea problemei, există posibilitatea să renunţe la această măsură, subliniind că firmele din domeniu au o temere „justificată” în ceea ce priveşte recuperarea TVA.

Unul dintre iniţiatorii proiectului este preşedintele PSD, Liviu Dragnea.